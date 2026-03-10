Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra

Pamplona ha acogido este martes la formalización de un acuerdo inicial para la instalación en Navarra de una planta de la empresa china Hithium, dedicada a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía que, con una inversión inicial de unos 400 millones de euros, a buen seguro será "la historia de un éxito".



Lo ha dicho la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que, entre otras cosas, aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta.

También está por definir la cantidad de capital que aportará cada implicado, ya que el acuerdo integra a Hithium, la empresa líder en este segmento en China y la número 2 del mundo que desea establecer una base en Europa, y a la empresa pública Sodena para la creación de "una nueva compañía conjunta que supone un hito en la colaboración público-privada".



Sí se avanza que la planta podría estar operativa en 2027 y creará unos 750 puestos de trabajo directos en una primera fase, y unos 300 más en la segunda, un beneficio evidente además del de poder convertir a Navarra "en referente europeo de almacenamiento y generación de energías limpias".

Así, que la compañía china opte por Navarra -el País Vasco era otra de las alternativas- facilita que se encauce la apuesta de las políticas navarras y españolas en relación con la energía. "El proyecto no solo supone una inyección de capital y empleo directo, sino que se inserta en una estrategia más amplia de reindustrialización y especialización tecnológica", ha dicho Chivite.

La presidenta ha explicado que el almacenamiento energético es un sector industrial "puntero, clave para la transición energética y da estabilidad a las redes con alta penetración de renovables, porque permite guardar la energía eólica y solar y liberarla cuando se necesita, reduciendo costes y emisiones".

"El almacenamiento de energías renovables es uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestra época, especialmente en esos momentos de tensiones geopolíticas", ha valorado para añadir que "disponer de energía renovable a precio asequible potenciará de manera exponencial nuestra competitividad, productividad y capacidad de atracción de nuevos proyectos industriales".

Wang: "Es un primer paso de colaboración a largo plazo"

Por parte de la compañía Hithium, su director de Inversiones, Hao Wang, ha considerado "un honor" su presencia en Pamplona para la firma de esta Carta de Intenciones con Navarra, "una región con probada solvencia en el campo de las energías renovables, con empresas punteras y una gran reputación" que la avala en el sector.



El acuerdo firmado hoy es "un primer paso de colaboración a largo plazo con el Gobierno de Navarra", ha asegurado Wang, quien ha subrayado que "cuando la innovación a nivel internacional se une con la excelencia tecnológica a nivel local, es una vía hacia delante para potenciar todo el sistema".