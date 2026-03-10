Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.
Pamplona ha acogido este martes la formalización de un acuerdo inicial para la instalación en Navarra de una planta de la empresa china Hithium, dedicada a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía que, con una inversión inicial de unos 400 millones de euros, a buen seguro será "la historia de un éxito".
Lo ha dicho la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que, entre otras cosas, aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta.
También está por definir la cantidad de capital que aportará cada implicado, ya que el acuerdo integra a Hithium, la empresa líder en este segmento en China y la número 2 del mundo que desea establecer una base en Europa, y a la empresa pública Sodena para la creación de "una nueva compañía conjunta que supone un hito en la colaboración público-privada".
Sí se avanza que la planta podría estar operativa en 2027 y creará unos 750 puestos de trabajo directos en una primera fase, y unos 300 más en la segunda, un beneficio evidente además del de poder convertir a Navarra "en referente europeo de almacenamiento y generación de energías limpias".
Así, que la compañía china opte por Navarra -el País Vasco era otra de las alternativas- facilita que se encauce la apuesta de las políticas navarras y españolas en relación con la energía. "El proyecto no solo supone una inyección de capital y empleo directo, sino que se inserta en una estrategia más amplia de reindustrialización y especialización tecnológica", ha dicho Chivite.
La presidenta ha explicado que el almacenamiento energético es un sector industrial "puntero, clave para la transición energética y da estabilidad a las redes con alta penetración de renovables, porque permite guardar la energía eólica y solar y liberarla cuando se necesita, reduciendo costes y emisiones".
"El almacenamiento de energías renovables es uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestra época, especialmente en esos momentos de tensiones geopolíticas", ha valorado para añadir que "disponer de energía renovable a precio asequible potenciará de manera exponencial nuestra competitividad, productividad y capacidad de atracción de nuevos proyectos industriales".
Wang: "Es un primer paso de colaboración a largo plazo"
Por parte de la compañía Hithium, su director de Inversiones, Hao Wang, ha considerado "un honor" su presencia en Pamplona para la firma de esta Carta de Intenciones con Navarra, "una región con probada solvencia en el campo de las energías renovables, con empresas punteras y una gran reputación" que la avala en el sector.
El acuerdo firmado hoy es "un primer paso de colaboración a largo plazo con el Gobierno de Navarra", ha asegurado Wang, quien ha subrayado que "cuando la innovación a nivel internacional se une con la excelencia tecnológica a nivel local, es una vía hacia delante para potenciar todo el sistema".
Irujo: "Se trata de un logro colectivo del conjunto de la sociedad navarra"
El consejero de Industria, Mikel Irujo, quien pese a insistir en que los trámites no están cerrados, ha atribuído el "espaldarazo" ya logrado a la "coordinación, profesionalización de equipos, y estrategia y visión definidas con anterioridad " en Navarra.
Así, se ha remontado a los tres últimos años para explicar el acercamiento a Hithium y la relación que desde entonces ha habido con diferentes visitas mutuas, un trabajo que "Navarra ha hecho muy bien", ha dicho al ser preguntado por la competencia inicial con el País Vasco para atraer esta inversión.
En todo caso, independientemente de la labor de su Gobierno, la decisión de esta empresa china es "fruto del trabajo que todos los días desarrollan nuestros centros de Formación Profesional, universidades, centros tecnológicos, nuestras empresas y sobre todo, las personas que están detrás de todo ello. Se trata de un logro colectivo del conjunto de la sociedad navarra", ha extendido.
A Hithium "no le convencieron las ubicaciones disponibles en la CAV"
El anuncio de que Hithium se instalará en Navarra se ha producido a pesar de que en mayo del año pasado la empresa había firmado con el Gobierno Vasco un preacuerdo para fabricar en Euskadi sistemas de almacenamiento estacionario de energía en colaboración "con un socio industrial de referencia" y con el respaldo de los centros tecnológicos vascos.
Pese a que la ubicación no está aún definida, todo apunta a que se instalará en una zona catalogada como "asistida" lo que le permitirá beneficiarse de hasta un 20 % de ayudas públicas sobre la inversión prevista.
Fuentes del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco han explicado que habían ofrecido a la compañía ubicaciones "asistidas" disponibles, que hubieran facilitado también ese 20 % de ayudas públicas, así como otras ubicaciones, que si bien no estaban catalogadas como zonas "asistidas" hubieran permitido a la empresa beneficiase de hasta el 15 % de ayudas.
Sin embargo, han explicado las mismas fuentes, a la empresa china "no le convencieron las ubicaciones disponibles en Euskadi y finalmente ha decidido instalarse en Navarra, donde podrá beneficiarse de unos 20 millones de euros más en ayudas públicas.
Te puede interesar
Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava
La empresa busca perfiles industriales de grado medio o superior e ingenierías. El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"
Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.
Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx
La coordinación con taxistas locales y la activación de la Zona de Régimen Especial garantizan el servicio en municipios sidreros de Donostialdea.
Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
La disminución de beneficios de la compañía alemana se ha debido a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios. No obstante, los ingresos por ventas en 2025 se han mantenido en gran medida estables.
El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" el crudo redujo drásticamente la subida. El precio del gas natural ha abierto la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora.
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china. Según ha sabido EITB, la empresa habría optado finalmente por Navarra pese a que en mayo del año pasado firmó un memorando estratégico con el Ejecutivo vasco para explorar una posible implantación en Euskadi.
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.