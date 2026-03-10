Akordio industriala
"Arrakasta-historio bat" abian, Hithium Nafarroan ezartzeko iragarpenarekin 

Maria Chivitek, Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin eta multinazional txinatarreko zuzendariekin batera, atzo Madrilen egindako iragarpena formalizatu du, eta akordioa "zuhurtziaz" lantzen ari direla nabarmendu du, besteak beste, lantegia non kokatuko den erabakitzeke baitago oraindik. Edonola ere, Hithiumek Nafarroa aukeratu izana Nafarroako politikek energiarekin eta enpleguaren sorrerarekin duten apustuaren erakusle da, baita Hithiumek Europara hedatzeko duen nahiarena ere.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hithium enpresa txinatarrak eta Nafarroako Gobernuak Nafarroan lantegi bat eraikitzea aurreikusten duen aurreakordioa formalizatu dute gaur goizean Iruñean. BAteriak eta energia biltegiratzeko sistemak fabrikatzen ditu enpresa horrek, eta, 400 milioiko aurreneko inbertsio batekin, abian jartzen da Maria Chivite presidentearen hitzetan "arrakasta-historia bat" izango dena. 

Nafarroako presidenteak, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin eta Txinako multinazionaleko zuzendariekin batera atzo Madrilen egindako iragarpena formalizatu du hala baina akordioa "zuhurtziaz" lantzen ari direla nabarmendu du, besteak beste, lantegia non kokatuko den erabakitzeke baitago oraindik. 

Edonola ere, Hithiumek Nafarroa aukeratu izana Nafarroako politikek energiarekin eta enpleguaren sorrerarekin duten apustuaren erakusle da, baita Hithiumek Europara hedatzeko duen nahiarena ere.

 

"Inbertsio handiak erakartzeko eduki behar dugun potentziala daukagu", esan du Mikel Irujo Industria kontseilariak, eta izapideak itxita ez daudela azpimarratu arren, lortutakoa Nafarroan azken hilabeteetan egon den "taldeen koordinazioari, profesionalizazioari eta aurretik zehaztutako estrategiari eta ikuspegiari" esker lortu dela nabarmendu du. 

Hithiumi "ez zitzaizkion EAEn eskainitako kokapenak gustatu"

Hithiumek Nafarroan instalatzeko asmoa duela iragarri da, iazko maiatzean Hithiumek Eusko Jaurlaritzarekin aurreakordio bat sinatu zuen arren energia biltegiratzeko sistema egonkorrak EAEn fabrikatzeko, "erreferentziazko bazkide industrial batekin" eta euskal zentro teknologikoen babesarekin lankidetzan.

Nafarroako kokapena oraindik zehaztu gabe dagoen arren, badirudi "lagunduriko" eremu batean instalatuko dela, eta, horri esker, aurreikusitako inbertsioaren % 20rainoko laguntza publikoak jaso ahal izango ditu.

Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko iturriek azaldu dutenez, konpainiari "lagunduriko" kokalekuak eskaini zizkioten eurek ere, laguntza publikoak % 20koak izatea ahalbidetuko luketenak, bai eta beste kokapen batzuk ere, eremu berezi hori gisa katalogatuta ez bazeuden ere, laguntzak % 15era artekoak izatea ekarriko zutenak.

Hala ere, iturri berdinek azaldu dutenez, enpresa txinatarrari "ez zaizkion gustatu Euskadin esnakini zitzaizkien kokapenak" eta, azkenean, Nafarroan instalatzea erabaki du, non 20 milioi euro gehiago jaso ahal izango dituen laguntza publikoetan.

