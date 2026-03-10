Euroeskualdea
Pradalesek lurralde arteko lankidetza aldarrikatu du, "krisiak eta gerrak pilatzen ari diren" testuinguru globalean

Akitania-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea integrazioaren adibide dela azpimarratu du "Europara ziur iiritsiko diren eztabaidei aurre hartzeko" gunea. 

Akitania-euskadi-nafarroa-euroeskualdea-pradales-chivite-berge
Bergé, Chivite eta Pradales, astearte honetako ekitaldian. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa euroeskualdearen lehendakaritza hartu duen egunean, euroeskualdeak ordezkatzen duen lankidetza eredua aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak, euroeskualdearen funtzioa nabarmenduz munduko "ziurgabetasun" testuinguruan, non "krisiak eta gerrak bata bestearen atzetik pilatzen diren", "gure bizitzetan eragin zuzena duten ondorioekin".

Lehendakariak aitortu duenez, "munduko ziurgabetasuna geldiaraztea" ez dago bere esku, ezta euroeskualdeko gainerako kideen esku ere, baina bai egoera horren aurrean "erreakzionatzeko dugun modua", eta azpimarratu du kideek "argi" dutela egoera horri aurre egiteko beharrezkoa dela "indarrak batzea" eta lankidetza. 

Testuingurua gorabehera, Pradalesek gaineratu duenez, helburuak berdina izaten jarraitzen du: "Mugaz gaindiko lankidetza herritarren zerbitzurako tresna eraginkor bihurtzea, horretarako politika publikoak, tokiko dinamikak eta Europaren finantzaketa artikulatuz". “Euroeskualdea erakundeen arteko topalekua baino askoz gehiago da; pertsonen onurarako  proiektuak diseinatu, kudeatu, gauzatu eta Europako finantzaketa bereganatzen duen ekimena da”, adierazi du.

Nolanahi ere, "haratago joatea" beharrezko iritzi dio, eta erakunde horren presidentetza "anbizioz" hartzen duela adierazi du, "euroeskualdea Europako integrazio praktika gisa sendotzeko, gure lehiakortasun atlantikoa indartzeko eta Europara ziur iritsiko diran eztabaidei aurre hartzeko".

Ekitaldian parte hartu dute, halaber, Mathieu Berge Euroeskualde, Mugaz Gaindiko Lankidetza, Portu eta Aireportuetarako Eskualde kontseilariak eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak, zeinak gaur amaitu baitu Euroeskualdeko lehendakaritza.

Hithium, Nafarroara

Gasteizen bilera hau egin den egun berean iragarri du Chivitek berak, bateriak eta energia biltegiratzeko sistemak fabrikatzen dituen Hithium enpresa txinatarra Nafarroan instalatuko dela. 

Gai horri buruz galdetuta, Imanol Pradalesek eta Maria Chivitek esan dute Hithium enpresa txinatarrak Nafarroan baterien gigafaktoria bat eraikitzea "albiste ona" dela bi erkidegoentzat, hornitzaileekin "sinergiak" sortzeko aukera emango duelako.

