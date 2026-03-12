El Parlamento Vasco ha mostrado un amplio consenso para avanzar hacia la gratuidad del aprendizaje del euskera, aunque con diferencias entre los grupos sobre los plazos y las fórmulas para aplicarla, especialmente en el ámbito de las empresas privadas.

En la actualidad, la enseñanza del euskera es gratuita en los niveles A1 y A2 y también parcialmente en el C1 para jóvenes de entre 16 y 18 años que desean mejorar su capacidad de comunicación. En estos casos, los estudiantes deben adelantar el importe de la matrícula, que se les devuelve si acreditan haber superado los estudios. En el resto de niveles existen líneas de subvención: el alumnado paga el curso al inicio y recupera el dinero al final si supera la evaluación.

El debate ha llegado al pleno a iniciativa de EH Bildu, cuya propuesta para avanzar hacia la gratuidad total ha sido rechazada, aunque ha contado con el respaldo de Sumar con algunos matices. La formación proponía alcanzar la gratuidad total hasta el nivel B1 en el curso 2026-2027 y hasta el B2 en 2027-2028, además de eliminar el requisito de adelantar el dinero y superar el curso para recuperar el coste.

Asimismo, planteaba poner en marcha ayudas para que trabajadores de empresas privadas subcontratadas por la administración puedan estudiar euskera de forma remunerada y dentro del horario laboral.

Las principales diferencias entre los grupos se han evidenciado en este punto. PNV y PSE han sacado adelante una enmienda conjunta que plantea impulsar la euskaldunización en el sector privado teniendo en cuenta los convenios colectivos y reforzar las líneas de subvención existentes. La enmienda, que también propone continuar con la gratuidad “de manera progresiva” en todos los niveles, ha sido apoyada por Sumar, rechazada por PP y Vox y ha contado finalmente con la abstención de EH Bildu.

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha advertido de que existen “indicios” de estancamiento e incluso de “recesión” en el uso del euskera, y ha señalado obstáculos judiciales y dificultades para que las empresas privadas permitan a sus trabajadores formarse en esta lengua.

Desde el PNV, Alaitz Zabala ha defendido que el sector privado es “muy plural” y con realidades distintas que deben respetarse si se quiere avanzar en la promoción del euskera. También ha apostado por “crear pasión” y transmitir “amor” por la lengua para que resulte atractiva y útil, y ha pedido evitar que se convierta en un motivo de confrontación política.

Por su parte, el parlamentario del PSE Pau Blasi ha asegurado que “el euskera está más fuerte que nunca”, aunque ha respaldado las políticas para ampliar su presencia en la sociedad y en el ámbito digital.

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha defendido que la gratuidad de la enseñanza del euskera no esté condicionada a los resultados académicos.

Desde la oposición, el parlamentario del PP Santiago López ha pedido tener en cuenta la realidad sociolingüística a la hora de exigir su conocimiento, además de reclamar que la administración “deje de inmiscuirse en lo privado”.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado lo que considera una “imposición permanente” del euskera, que a su juicio genera desapego hacia la lengua.