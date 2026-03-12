EUSKARA
Eusko Legebiltzarreko talde gehienek bat egin dute euskararen doako irakaskuntza lortzeko bidean

Ganberaren gehiengoak, PPk eta Voxek izan ezik, euskararen doako irakaskuntza apurka aurrera egitearen alde egin du. Halere, EH Bildu, EAJ eta PSE ez daude ados egutegiaren inguruan eta sektore pribatuan haien ikaskuntza bultzatzeko moduaren inguruan.

Eusko Legebiltzarrak adostasun zabala agertu du euskara doan ikasteko bidean aurrera egiteko, baina aldeak daude taldeen artean epeei eta formulei dagokienez, batez ere enpresa pribatuetan.

Gaur egun, euskararen irakaskuntza doakoa da A1 eta A2 mailetan, baita C1 mailan ere, zati batean, komunikatzeko gaitasuna hobetu nahi duten 16 eta 18 urte bitarteko gazteentzat. Kasu horietan, ikasleek matrikularen zenbatekoa aurreratu behar dute, eta itzuli egiten zaie ikasketak gainditu dituztela egiaztatzen badute. Gainerako mailetan dirulaguntza lerroak daude: ikasleek ikasturtea hasieran ordaintzen dute, eta azkenean dirua berreskuratzen dute ebaluazioa gainditzen badute.

Eztabaida osoko bilkurara iritsi da EH Bilduren ekimenez, eta horren proposamena baztertu egin da, nahiz eta Sumar alderdiak ñabardura batzuk egin dituen. Alderdiak 2026-2027 ikasturtean B1 mailara arte eta 2027-2028 ikasturtean B2 mailara arte erabateko doakotasuna lortzea proposatzen zuen, baita dirua aurreratu eta kostua berreskuratzeko ikastaroa gainditu behar izatea ere.

Era berean, administrazioak azpikontratatutako enpresa pribatuetako langileek euskara lan-ordutegiaren barruan ikasi ahal izateko laguntzak martxan jartzea proposatu dute.

EAJk eta PSEk sektore pribatuan euskalduntzea hitzarmen kolektiboak kontuan hartuta sustatzea eta dirulaguntzen ildoak indartzea planteatzen duen zuzenketa bateratua aurrera atera dute. Zuzenketak doakotasunarekin jarraitzea ere proposatzen du, maila guztietan "apurka", Sumarrek babestu du, PPk eta Voxek atzera bota dute eta EH Bilduren abstentzioa jaso du.

Eztabaidan zehar, Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak ohartarazi du euskararen erabileran "atzeraldi zantzuak" daudela, eta oztopo judizialak eta zailtasunak daudela enpresa pribatuek langileei hizkuntza horretan trebatzeko aukera eman diezaieten.

EAJren aldetik, Alaitz Zabalak esan du sektore pribatua "oso plurala" dela eta errealitate desberdinak errespetatu behar direla euskararen sustapenean aurrera egin nahi bada. Era berean, "pasioa sortzearen" eta hizkuntzarekiko "maitasuna" transmititzearen aldeko apustua egin du, erakargarria eta erabilgarria izan dadin.

Bestalde, Pau Blasi PSEko legebiltzarkidearen hitzetan, "euskara inoiz baino indartsuago dago", baina gizartean eta eremu digitalean presentzia zabaltzeko politikak babestu ditu. 

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak defendatu du euskararen irakaskuntzaren doakotasuna ez egotea emaitza akademikoen baldintzapean.

Oposiziotik, Santiago Lopez PPko legebiltzarkideak errealitate soziolinguistikoa kontuan hartzea eskatu du, eta administrazioa "arlo pribatuan ez sartzea" eskatu du.

Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak euskararen "etengabeko inposizioa" salatu du, bere ustez hizkuntzarekiko atxikimendurik eza eragiten duelako.

