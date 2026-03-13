Conferencia de Presidentes
El Gobierno de España contesta a Pradales y Clavijo que con elecciones no puede reunir a presidentes

Según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "la Conferencia de Presidentes tiene una regla: tienen que estar todos los presidentes y presidentas. Y no se dan las circunstancias", ya que hay comicios este domingo en Castilla y León, y dos investiduras pendientes en Extremadura y Aragón.

(Foto de ARCHIVO) Foto de familia de las autoridades asistentes a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la conferencia se abordarán los 16 puntos de la agenda, ampliada tras la inclusión de las demandas de las Comunidades Autónomas, que contemplan entre otros asuntos la reforma de la financiación autonómica, el control de fronteras, la política migratoria, el acceso a la vivienda, la situación energética y la reforma del Poder Judicial. Por primera vez, los presidentes autonómicos pueden intervenir en las lenguas cooficiales de sus territorios con traducción simultánea. David Zorrakino / Europa Press 06 JUNIO 2025;CONFERENCIA;PRESIDENTES;GOBIERNO 06/6/2025
Foto de familia de la conferencia de junio de 2025. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak Pradalesi eta Clavijori erantzun die hauteskundeekin ezin dituela presidenteak bildu
author image

Agencias | EITB

El Gobierno de España considera que el ciclo electoral autonómico, con unos comicios este domingo en Castilla y León y dos investiduras aún pendientes en Extremadura y Aragón, le impide convocar la Conferencia de Presidentes para consensuar medidas ante el impacto económico de la guerra de Irán.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este viernes de este modo a la petición que han planteado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Saben tanto el lehendakari como el presidente de Canarias que estamos con citas electorales, que tenemos asambleas y parlamentos que no están constituidos. La Conferencia de Presidente tiene una regla: tienen que estar todos los presidentes y presidentas. Y no se dan las circunstancias", ha alegado Torres en unas declaraciones a los periodistas realizadas en un colegio de Valleseco (Gran Canaria).

No obstante, el ministro ha precisado que eso no quiere decir que el Gobierno no esté abierto a pactar medidas con las comunidades autónomas, aunque tendría que ser mediante encuentros bilaterales.

"Tranquilidad, las relaciones serán bilaterales. Estamos llamando a los grupos políticos desde el Gobierno de España, porque queremos escuchar sus propuestas. Y, también, si un presidente autonómico nos pide que haya una colaboración bilateral para medidas compartidas, no habrá ningún problema por parte del Gobierno de España", ha añadido.

Ángel Víctor Torres ha recordado a Clavijo y Pradales que tanto el Gobierno de Canarias como el de la Comunidad Autónoma Vasca tienen competencias para tomar sus propias medidas para intentar aliviar el impacto del encarecimiento del petróleo en la cesta de la compra, cosa que "entendería" que hiciesen, porque también el Gobierno de España va a tomar las suyas en los ámbitos que le corresponden.

Imanol Pradales Canarias Gobierno de España Gobierno Vasco Política

