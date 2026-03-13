Hauteskundeen eraginez ezin dituela presidenteak bildu esan die Espainiako Gobernuak Pradalesi eta Clavijori
Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak azaldu duenez, "Presidenteen Biltzarrak arau bat du: presidente guztiek egon behar dute, eta ez dira baldintzak betetzen". Izan ere, igande honetan hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen, eta inbestiduraren zain daude Extremaduran eta Aragoin.
Espainiako Gobernuak azaldu duenez, ezinezkoa da une honetan Presidenteen Biltzarra deitzea Irango gerraren eragin ekonomikoaren aurrean neurriak adosteko, igande honetan Gaztela eta Leonen hauteskundeak egoteak eta Extremaduran eta Aragoin oraindik inbestiduraren zain egoteak galarazi egiten baitio.
Hala erantzun dio Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari egindako eskaerari.
"Lehendakariak zein Kanarietako presidenteak badakite hauteskunde-hitzorduak daudela, eta eratuta ez dauden batzarrak eta parlamentuak ditugula. Presidentearen Konferentziak arau bat du: presidente guztiek egon behar dute, eta ez dira baldintzak betetzen", esan du Torresek Kanaria Handiko ikastetxe batean kazetariei egindako adierazpenetan.
Hala ere, ministroak zehaztu du horrek ez duela esan nahi Espainiako Gobernua ez dagoenik autonomia erkidegoekin neurriak adosteko prest, baina aldebiko bileren bidez egin beharko litzatekeela argitu du.
"Lasai, harremanak aldebikoak izango dira. Espainiako Gobernua talde politikoei deitzen ari zaie, haien proposamenak entzun nahi ditugulako. Eta, era berean, presidente autonomiko batek neurri partekatuetarako aldebiko lankidetza bat eskatzen badigu, Espainiako Gobernuaren aldetik ez da horretarako arazorik izango", gaineratu du.
Angel Víctor Torresek Clavijori eta Pradalesi gogorarazi dienez, Kanarietako Gobernuak eta EAEkoak eskumenak dituzte petrolioaren garestitzeak erosketa-saskian duen eragina arintzeko neurriak hartzeko, eta "ulergarria" litzatekeela azpimarratu du, Espainiako Gobernuak ere hartuko baititu neurriak berari dagozkion esparruetan.
