ESKAERA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek hamar neurri proposatu dizkio Sanchezi, gerrak enpresetan eta etxeetan izango duen eragina arintzeko

Lehendakariak elektrizitatearen BEZa % 5era jaistea, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten garraioko bidesariak murriztea proposatu du, besteak beste. Iragarri du, gainera, Eusko Jaurlaritzak neurri propioen lehen sorta onartuko duela laster.

VITORIA, 12/03/2026.- El lehendakari Imanol Pradales ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación este jueves, al término del Pleno del Parlamento Vasco, en las que ha explicado que, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán y estudiar medidas de forma coordinada para mitigar sus efectos sobre la economía, el tejido productivo del país y los ciudadanos. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Pradales, hedabideen aurrean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak gutun bat bidali dio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari, Ekialde Hurbileko gerrak euskal enpresetan eta familietan izan duen kaltea arintzeko hamar neurri proposatuz.

Azaldu duenez, dekalogoak Zamudion egindako Industria Defentsarako Taldean parte hartu zuten enpresek egindako proposamenak biltzen ditu. 

Espainiako Gobernuari bidalitako proposamenen artean, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten garraioko bidesarien eta gasaren eta elektrizitatearen banaketaren kostuak "nabarmen murriztea" dago. Gainera, lehendakariak familien faktura elektrikoaren BEZa % 21etik % 5era jaistea proposatu du.

Pradalesek iragarri du, halaber, Eusko Jaurlaritzak neurri propioen lehen sorta bat onartuko duela laster, enpresen finantzaketan, enpresa txiki eta ertainen ekoizpenari laguntzean eta Euskadin autonomia energetikoa indartzean oinarrituta.

Gutuna Kanariekin batera

Bestalde, lehendakariak eta Kanarietako presidenteak, Imanol Pradalesek eta Fernando Clavijok, Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezi eskatu diote Presidenteen Konferentzia edo antzeko organo baten premiazko deialdia egin dezala Irango gerraren ondorioei heltzeko.

Bi buruzagiek gutun bateratu bat bidali diote Espainiako Gobernuari, egungo nazioarteko testuinguruaren ondorio ekonomiko eta sozialengatik "gero eta kezkatuago" daudela jakinarazteko, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek martxan jarri duten gatazka belikoak gora egin baitu Iranen.

Gutunean azaldu dutenez, egoerak eragin zuzena du energia-merkatuetan, eta ekonomiari, ekoizpen-sareari eta herritarrei eragin diezaieke. Hori dela eta, administrazioek agertokia batera azter dezatela eta ondorioak arintzeko neurriak azter ditzatela eskatu dute.

Bi presidenteek uste dute beharrezkoa dela erakundeen erantzuna koordinatzea gatazkak izan ditzakeen ondorio ekonomikoen aurrean, batez ere energiaren prezioetan eta nazioarteko merkataritzan ziurgabetasuna dagoen honetan.

Imanol Pradales Iran Kanariak Industria Energia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Entrevista en Radio Euskadi al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. habla sobre las sentencias de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” eta "praktika sasimafiosoak" arbuiatu ditu Otxandianok

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Peio Otxandianok dio euskararen hizkuntza eskakizunen aurkako errekurtso judizialen jarioaren atzean “antolatutako bultzada bat” dagoela. Erabaki judizial horien argitan, EAJri eta PSE-EEri eskatu die Enplegu Publikoaren Legearen erreforma bat negoziatzera eser daitezela, sistema blindatzeko, eta, salatu duenez, bi alderdiek uko egin diote erreforma hori egiteari.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X