Pradalesek hamar neurri proposatu dizkio Sanchezi, gerrak enpresetan eta etxeetan izango duen eragina arintzeko
Lehendakariak elektrizitatearen BEZa % 5era jaistea, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten garraioko bidesariak murriztea proposatu du, besteak beste. Iragarri du, gainera, Eusko Jaurlaritzak neurri propioen lehen sorta onartuko duela laster.
Imanol Pradales lehendakariak gutun bat bidali dio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari, Ekialde Hurbileko gerrak euskal enpresetan eta familietan izan duen kaltea arintzeko hamar neurri proposatuz.
Azaldu duenez, dekalogoak Zamudion egindako Industria Defentsarako Taldean parte hartu zuten enpresek egindako proposamenak biltzen ditu.
Espainiako Gobernuari bidalitako proposamenen artean, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten garraioko bidesarien eta gasaren eta elektrizitatearen banaketaren kostuak "nabarmen murriztea" dago. Gainera, lehendakariak familien faktura elektrikoaren BEZa % 21etik % 5era jaistea proposatu du.
Pradalesek iragarri du, halaber, Eusko Jaurlaritzak neurri propioen lehen sorta bat onartuko duela laster, enpresen finantzaketan, enpresa txiki eta ertainen ekoizpenari laguntzean eta Euskadin autonomia energetikoa indartzean oinarrituta.
Gutuna Kanariekin batera
Bestalde, lehendakariak eta Kanarietako presidenteak, Imanol Pradalesek eta Fernando Clavijok, Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezi eskatu diote Presidenteen Konferentzia edo antzeko organo baten premiazko deialdia egin dezala Irango gerraren ondorioei heltzeko.
Bi buruzagiek gutun bateratu bat bidali diote Espainiako Gobernuari, egungo nazioarteko testuinguruaren ondorio ekonomiko eta sozialengatik "gero eta kezkatuago" daudela jakinarazteko, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek martxan jarri duten gatazka belikoak gora egin baitu Iranen.
Gutunean azaldu dutenez, egoerak eragin zuzena du energia-merkatuetan, eta ekonomiari, ekoizpen-sareari eta herritarrei eragin diezaieke. Hori dela eta, administrazioek agertokia batera azter dezatela eta ondorioak arintzeko neurriak azter ditzatela eskatu dute.
Bi presidenteek uste dute beharrezkoa dela erakundeen erantzuna koordinatzea gatazkak izan ditzakeen ondorio ekonomikoen aurrean, batez ere energiaren prezioetan eta nazioarteko merkataritzan ziurgabetasuna dagoen honetan.
