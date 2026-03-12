Pradales plantea a Sánchez diez medidas para mitigar el impacto de la guerra en empresas y hogares

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas y en las familias vascas.

Según ha explicado, el decálogo recoge las propuestas trasladadas por las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio.

Entre las propuestas remitidas al Gobierno español figura la eliminación del impuesto de generación eléctrica, así como una “drástica reducción” de los costes de los peajes del transporte y la distribución de gas y electricidad que pagan las empresas. Además, el lehendakari plantea rebajar del 21 % al 5 % el IVA de la factura eléctrica de las familias.

Pradales ha anunciado también que el Gobierno Vasco aprobará próximamente un primer paquete de medidas propias centradas en la financiación empresarial, el apoyo a la producción de las pymes y el refuerzo de la autonomía energética en Euskadi.