Pradales plantea a Sánchez diez medidas para mitigar el impacto de la guerra en empresas y hogares

El lehendakari propone rebajar el IVA de la electricidad al 5 %, eliminar el impuesto de generación eléctrica y reducir los peajes energéticos para las empresas, entre otras iniciativas. Además, ha anunciado también que el Gobierno Vasco aprobará próximamente un primer paquete de medidas propias.

VITORIA, 12/03/2026.- El lehendakari Imanol Pradales ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación este jueves, al término del Pleno del Parlamento Vasco, en las que ha explicado que, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán y estudiar medidas de forma coordinada para mitigar sus efectos sobre la economía, el tejido productivo del país y los ciudadanos. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Pradales atiende a los medios. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Pradalesek hamar neurri proposatu dizkio Sanchezi, gerrak enpresetan eta etxeetan duen eragina arintzeko
Agencias | EITB

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas y en las familias vascas.

Según ha explicado, el decálogo recoge las propuestas trasladadas por las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio. 

Entre las propuestas remitidas al Gobierno español figura la eliminación del impuesto de generación eléctrica, así como una “drástica reducción” de los costes de los peajes del transporte y la distribución de gas y electricidad que pagan las empresas. Además, el lehendakari plantea rebajar del 21 % al 5 % el IVA de la factura eléctrica de las familias.

Pradales ha anunciado también que el Gobierno Vasco aprobará próximamente un primer paquete de medidas propias centradas en la financiación empresarial, el apoyo a la producción de las pymes y el refuerzo de la autonomía energética en Euskadi.

Carta conjunta con Canarias

Por otra parte, el lehendakari y el presidente de Canarias, Imanol Pradales y Fernando Clavijo, han solicitado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o de un órgano similar para abordar las consecuencias de la guerra en Irán.

Ambos dirigentes han remitido una carta conjunta al Ejecutivo español en la que trasladan su “creciente preocupación” por los efectos económicos y sociales del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán.

Según explican en la misiva, la situación tiene un impacto directo en los mercados energéticos y puede afectar a la economía, al tejido productivo y a la ciudadanía. Por ello, piden que las administraciones analicen de forma conjunta el escenario y estudien medidas para mitigar sus efectos.

Los presidentes de ambas comunidades consideran necesario coordinar la respuesta institucional ante las posibles consecuencias económicas del conflicto, especialmente en un momento de incertidumbre en los precios de la energía y en el comercio internacional.

