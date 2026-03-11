El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial convocada por el Gobierno Vasco que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas" para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus respuestsa, "por si la situación se alarga y se complica”. Pradales, además, ha instado al resto de instituciones a tomar las medidas que les competan.

