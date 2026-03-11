Hoy es noticia
Ataque contra Irán
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio

En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.
El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial convocada por el Gobierno Vasco que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas" para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus respuestsa, "por si la situación se alarga y se complica”. Pradales, además, ha instado al resto de instituciones a tomar las medidas que les competan.

