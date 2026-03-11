Albiste da
Eusko Jaurlaritzak industria ezkutua aktibatuko du Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko

Industriaren Defentsarako Taldearen bileran, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du bere Gobernua "lehen neurri sorta bat" prestatzen ari dela, "egoera luzatu eta zailduko balitz", eta Espainiako Gobernuari eta EBri gauza bera egiteko eskatu die.

ZAMUDIO (BIZKAIA), 11/03/2026.- El Grupo para la Defensa Industrial de Euskadi, presidido por el lehendakari, Imanol Pradales (3i), ha analizado este miércoles las consecuencias del conflicto abierto en Oriente Medio para activar medidas de contingencia, con la participación del conjunto de instituciones, clústeres, empresas y otros agentes implicados. EFE/ Miguel Toña
Defentsa industrialerako taldea. Irudia: Irekia

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Eusko Jaurlaritzak deitutako Industriaren Defentsarako Taldearen bileran iragarri duenez, bere Gobernua "lehen neurri sorta bat" prestatzen ari da AEBek eta Israelek Iranen aurka hasitako erasoek eragindako krisiaren ondorioei aurre egiteko.

Informazioa zabaltzeko lanean ari gara

