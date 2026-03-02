EAEko enpresek 1.130 milioi euro esportatu zituzten Ekialde Ertainera 2025ean, guztizkoaren % 3,8
Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) Ekialde Ertainera egindako esportazioak 1.130 milioi eurokoak izan ziren 2025ean, eta kopuru hori EAEk kanpora egindako salmenta guztien % 3,8 izan zen. Norabide berean, iaz 746 milioi euro inportatu ziren eremu horretatik.
Gainera, EAEko 42 enpresak 63 ezarpen dituzte Ekialde Ertaineko hainbat herrialdetan, Basque Trade & Investment - Nazioarteko Euskal Agentziak egindako azterketaren arabera.
Txostenak Saudi Arabia, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Irak, Iran, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar eta Yemenekin izandako merkataritza-harremanak jasotzen ditu. Horien artean, Arabiar Emirerri Batuek Euskadirekin duten merkataritza-papera nabarmentzen da: euskal esportazioen erdia baino gehiago bertara bideratzen da (571,5 milioi euro).
Testuinguru politikoari dagokionez, astelehen honetan, AEBk eskualdean egindako erasoaren ostean, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Eusko Jaurlaritza dagoeneko egoera monitorizatzen ari dela.
Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren azterketak azpimarratzen du, historian zehar, EAEren eta Ekialde Ertainaren arteko merkataritza-harremanak “hegazkorrak” izan direla, “gorabehera handiekin”, bereziki inportazioetan. Azalpen nagusia petrolioaren merkatuaren eta prezioen aldakortasunari lotutako “desorekak” dira.
Zehazki, 2000ko lehen hamarkadan merkataritza-saldoa “erabat negatiboa” izan zen, eta egoera areagotu egin zen 2005-2011 aldian, inportazioak nabarmen igo baitziren. Esportazioak ere hazi ziren, baina neurri apalagoan. 2011n inportazioen gorakada “oso handia” izan zen, eta hurrengo urtean, berriz, “doikuntza zorrotza” gertatu zen, Ekialde Ertainerako erosketen beherakada “nabarmenarekin”. Azterketaren arabera, petrolioaren eskaintza globalaren aldaketek eta Europak eskualdeko petrolio gordinarekiko mendekotasun txikiagoa izateak eragin zuten bilakaera hori. Bien bitartean, esportazioak “maila ertainetan” mantendu ziren.
2013tik aurrera, egoera egonkortu egin zen, EAErentzako balantze positiboarekin, eta txostenak dio euskal esportazioek “pisu handiagoa” hartu zutela, Ekialde Ertaineko petrolio gordinarekiko mendekotasuna apaldu zen neurrian.
2025eko esportazioak
2025ean, Ekialde Ertaina izan zen EAEko esportazioen zazpigarren helmuga mundu mailan: 1.130 milioi euro, esportazio guztien % 3,8.
Eskualdearen barruan, Arabiar Emirerri Batuetara joan zen salmenten % 50,56 (571,5 milioi euro). Ondoren datoz Saudi Arabia (291,5 milioi euro) eta Israel (% 12). Gainerako herrialdeetan, oro har, esportazioen pisua txikiagoa izan zen; Qatarren kasua da salbuespen nagusietakoa (% 4,27; 48,3 milioi euro). Beste helmuga batzuetan, esportazioek ez zuten aparteko pisurik izan, eta multzoan 14,3 milioi eurokoak izan ziren (% 1,27).
Produktuen arabera, trenbideetarako materiala (% 29,1), ekipo-ondasunak (% 19,6) eta ibilgailuak (% 9,1) izan ziren esportazioen atal nagusienak.
Inportazioak
Ekialde Ertainetik EAEra egindako inportazioak 746 milioi eurokoak izan ziren 2025ean; hau da, Euskadira egin ziren inportazio guztien % 2,8.
EAEra iritsitako inportazioen erdia baino gehiago Kuwaitetik etorri zen (378,2 milioi euro). Ondoren, Saudi Arabia dago (% 14,7; 109,7 milioi euro) eta Irak (% 12,15; 90,6 milioi euro). Iranen kasuan, inportazioak 3,1 milioi eurokoak izan ziren, eskualdeko guztizkoaren % 0,42.
Produktuei dagokienez, inportazioen hiru laurden baino gehiago erregaiei (petrolioari) dagozkie; ondoren, ekipo-ondasunak (% 14) eta burdinaren eta altzairuaren galdaketa eta manufakturak (% 4) nabarmentzen dira.
Ezarritako enpresak
Guztira, EAEko 42 enpresak 63 ezarpen dituzte Ekialde Ertaineko hainbat herrialdetan. Horietatik 48 komertzialak dira eta 15 produktiboak.
Zehazki, Arabiar Emirerri Batuek 35 ezarpen dituzte, eta Saudi Arabiak 14.
Datu horiekin, Ekialde Ertaina izango litzateke EAEko ezarpenen hamahirugarren destinoa, ezarritako kopuruaren arabera. Banakako herrialdeei dagokienez, Arabiar Emirerri Batuak hamazazpigarren postuan daude sailkapen orokorrean.
Sektoreka, Aholkularitza eta Ingeniaritza da nagusi, lau ekoizpen- eta zazpi merkataritza-ezarpenekin; ondoren, Energia, hiru ekoizpen- eta zortzi merkataritza-ezarpenekin, eta, azkenik, fabrikazio aurreratuko sektorea, hamaika merkataritza-ezarpenekin.
