Las empresas vascas exportaron 1130 millones a Oriente Medio en 2025, el 3,8 % del total

Las exportaciones vascas a Oriente Medio ascendieron el pasado año a 1130 millones de euros y representan el 3,8 % del total de las ventas de Euskadi al exterior, mientras que el pasado año se importó por valor de 746 millones de euros de esa región. Además, un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de esta zona de mundo.

En este análisis elaborado por Basque Trade & Investment, se incluyen las relaciones comerciales con Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar y Yemen, y destaca el papel comercial de Emiratos Árabes Unidos con Euskadi, ya que concentra la mitad de las exportaciones vascas (521,5 millones de euros).

Precisamente este lunes, tras el ataque de EE. UU. e Israel a Irán, el lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado que el Gobierno Vasco está ya monitorizando la situación en la región.

El estudio de la Agencia Vasca de Internacionalización subraya que, a nivel histórico, las relaciones comerciales entre Euskadi y Oriente Medio han sido "volátiles, con fuertes altibajos", sobre todo en cuanto a importaciones, fundamentalmente asociadas a los "desequilibrios" en torno al mercado del petróleo y su volatilidad en precios.