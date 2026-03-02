Las empresas vascas exportaron 1130 millones a Oriente Medio en 2025, el 3,8 % del total
Las exportaciones vascas a Oriente Medio ascendieron el pasado año a 1130 millones de euros y representan el 3,8 % del total de las ventas de Euskadi al exterior, mientras que el pasado año se importó por valor de 746 millones de euros de esa región. Además, un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de esta zona de mundo.
En este análisis elaborado por Basque Trade & Investment, se incluyen las relaciones comerciales con Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar y Yemen, y destaca el papel comercial de Emiratos Árabes Unidos con Euskadi, ya que concentra la mitad de las exportaciones vascas (521,5 millones de euros).
Precisamente este lunes, tras el ataque de EE. UU. e Israel a Irán, el lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado que el Gobierno Vasco está ya monitorizando la situación en la región.
El estudio de la Agencia Vasca de Internacionalización subraya que, a nivel histórico, las relaciones comerciales entre Euskadi y Oriente Medio han sido "volátiles, con fuertes altibajos", sobre todo en cuanto a importaciones, fundamentalmente asociadas a los "desequilibrios" en torno al mercado del petróleo y su volatilidad en precios.
En concreto, en la primera década de los 2000, el saldo comercial fue "netamente negativo", una circunstancia que se incrementa, sobre todo, entre 2005 y 2011, con un fuerte aumento de las importaciones, mientras que las exportaciones han ido creciendo, pero de manera más moderada. En 2011 se produjo un pico "muy acusado" de aumento de las importaciones, mientras que al año siguiente se dio un "ajuste drástico" con una caída "pronunciada" de las compras a Oriente Medio, debido a una nueva oferta global de petróleo y a una menor dependencia europea del crudo de la región. Por su parte, las exportaciones se mantenían en "niveles medios".
El análisis evidencia que, a partir de 2013, es cuando la situación se estabiliza, con un balance positivo para Euskadi, y se constataba una "mayor penetración" de las exportaciones vascas y una menor dependencia del crudo de Oriente Medio.
Exportaciones durante 2025
En concreto, el año pasado Oriente Medio representó el séptimo destino de las exportaciones de Euskadi a nivel global, con 1130 millones de euros, representando un 3,8 % del total de exportaciones vascas.
Dentro de la región, Emiratos Árabes Unidos concentra la mitad de las exportaciones vascas (571,5 millones), lo que supone un 50,56 % del total de las ventas a Oriente Medio y le sigue Arabia Saudí con una cuarta parte (291,5 millones) e Israel que representa un 12% (139,2 millones). El resto de las exportaciones ya son "poco representativas", salvo en el caso de Qatar con un 4,27 % (48m3 millones) y, en el caso de Irán, cuyo régimen ha sido atacado por EE. UU. e Israel, las exportaciones vascas ascendieron a 14,3 millones, lo que supone un 1,27 % del total de las realizadas en la región.
Casi la mitad de las exportaciones vascas a Oriente Medio son vehículos (9,1 %) y material para vías férreas (29,1 %) y bienes de equipo (19,6 %).
Importaciones
Por su parte, Oriente Medio representa el onceavo origen de las importaciones a País Vasco, con 746 millones en 2025, que suponen el 2,8 % del total de importaciones a Euskadi el año pasado.
La mitad de las importaciones a Euskadi, con 378,2 millones, provienen de Kuwait, seguida por Arabia Saudí (casi el 15 % con 109,7 millones de euros) e Irak, con un 12,15 % (90,6 millones). En el caso de Irán las importaciones fueron de 3,1 millones, el 0,42 % del total de la región.
En términos de producto, más de tres cuartas partes de las importaciones a Euskadi con origen en países de Oriente Medio corresponden a combustibles (petróleo), y en un segundo lugar destacan importaciones de bienes de equipo (14 %) y fundición de hierro y acero y sus manufacturas (4 %).
Empresas implantadas
Por otra parte, un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de Oriente Medio. De ellas, 48 son comerciales y 15 productivas.
En concreto, Emiratos Árabes Unidos concentra 35 implantaciones, seguidos de Arabia Saudí, con 14.
Con estos datos, Oriente Medio sería el decimotercer destino de las implantaciones vascas por número de implantaciones. A nivel de países individuales, Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto decimoséptimo en el ranking global.
Por sectores, predomina el sector de Consultoría e Ingeniería, con cuatro implantaciones productivas y siete comerciales, seguido de Energía, con tres implantaciones productivas y ocho comerciales, y, por último, el sector de fabricación avanzada, con once implantaciones comerciales.
