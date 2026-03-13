GOBIERNO VASCO
Los gobiernos vasco y español formalizan hoy la incorporación de Euskadi como miembro asociado de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo

Así las cosas, Euskadi pasará a formar parte de ese club en el que ya están otras naciones sin estado como Flandes, Quebec o Cataluña.

El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la OMT

Sede de la UNESCO en París. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gaur sinatuko dute Euskadik Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean parte hartzeko akordioa
El Gobierno Vasco dará hoy un nuevo paso en su estrategia de estar presente en los foros internacionales donde se toman las decisiones, con la incorporación de Euskadi como miembro asociado de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO). 

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, oficializarán la entrada de Euskadi en la Unesco y la Organización Mundial del Turismo. 

Euskadi se unirá así a la lista de naciones sin estado que ya forman parte de esos dos foros de Naciones Unidas, como Flandes, Quebec o Cataluña.

Antes de la reunión, que se celebrará a partir de las 11:30 horas en Madrid, Bengoetxea ha valorado en una entrevista en Radio Euskadi la incorporación de Euskadi a la Unesco y a la Organización Mundial de Turismo. 

Según Bengoetxea, "es un paso relevante para la presencia de Euskadi en el mundo", ya que a su juicio "nos va a permitir tener acceso a dos foros internacionales multilaterales en los que se debaten políticas que luego tienen repercusión en el ámbito local". "Euskadi por competencias y singularidad tiene mucho que aportar y mucho que ganar con esa presencia directa y estructurada", ha añadido. 

