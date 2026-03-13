Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gaur sinatuko dute Euskadik Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean parte hartzeko akordioa
Estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebeceko edo Katalunia bezala, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean.
Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzen diren nazioarteko foroetan parte hartzeko duen estrategiaren baitan, pauso berri bat emango du Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundean sartzeko akordioa sinatuta.
Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak sinatuko dute gaur akordioa Madrilen, 11:30ean hasiko den bileran. Horren ondotik, Euskadi toki iraunkorra izango du Nazio Batuen Erakundearen baitako organo diren Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean.
Gauzak horrela, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean, estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebec edo Katalunia bezala.
Bileraren atarian, Bengoetxeak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, "pauso garrantzitsua" da Euskadik munduan duen presentziari begira. Horren esanetan, Euskadik "asko du emateko eta irabazteko" bere eskumenak eta berezitasunak aintzat hartuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Muskizko EAJk alkatearen kontakizun "partziala eta lerratua" salatu du, bentzeno isuriaren egunean
Jeltzaleen arabera, lehendabiziko orduetan "tentsio eta nahasmen uneak" izan ziren, "osasun-agintarien informazio eguneratuaren zain zeuden bitartean".
Eusko Legebiltzarreko talde gehienek bat egin dute euskararen doako irakaskuntza lortzeko bidean
Talde gehienek, PPk eta Voxek izan ezik, euskararen doako irakaskuntza apurka aurrera egitearen alde egin dute. Halere, EH Bildu, EAJ eta PSE ez datoz bat egutegiari dagokionez, eta sektore pribatuan ikaskuntza nola bultzatu behar den ere ez datoz bat.
Pradalesek hamar neurri proposatu dizkio Sanchezi, gerrak enpresetan eta etxeetan eragingo duen kaltea arintzeko
Lehendakariak elektrizitatearen BEZa % 5era jaistea, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten garraioko bidesariak murriztea proposatu du, besteak beste. Iragarri du, gainera, Eusko Jaurlaritzak neurri propioen lehen sorta onartuko duela laster.
Denis Itxaso: "Eneko Goiarekin burua altxatu genuen; orain, zain gaude"
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Radio Euskadin esan duenez, "udala operazioetako batzuei buruz hausnartzen ari da". Denis Itxasok adierazi du "epeak arindu" behar direla, Donostian ezin delako "gehiago itxaron".
Bi gizon atxilotu dituzte Ione Belarrari mehatxu mezuak bidali eta ziberjazarpena egiteagatik
Ikerketako iturrien arabera, atxilotuetako batek 300 mezu baino gehiago bidali dizkio Instagram bidez Podemosen idazkari nagusiari, mehatxuak eginez eta irainduz.
Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” eta "praktika sasimafiosoak" arbuiatu ditu Otxandianok
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Peio Otxandianok dio euskararen hizkuntza eskakizunen aurkako errekurtso judizialen jarioaren atzean “antolatutako bultzada bat” dagoela. Erabaki judizial horien argitan, EAJri eta PSE-EEri eskatu die Enplegu Publikoaren Legearen erreforma bat negoziatzera eser daitezela, sistema blindatzeko, eta, salatu duenez, bi alderdiek uko egin diote erreforma hori egiteari.
Albiste izango dira: Industria Defendatzeko Taldearen bilera, martxoaren 11ko atentatuen urteurrena eta aurreakordioa EAEko eskola publikoetako jantokietan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Konstituzioko laugarren xedapena indargabetzea eskatu du UPNk, "independentismoa hazten ari baita une honetan"
Cristina Ibarrolak adierazi du UPNren aspaldiko nahia dela xedapen hori indargabetzea, Konstituzioa erreformatuta, eta orain egiteko premiaren arrazoien artean "euskal independentismoa" izaten ari den bilakaera aipatu du.
Ikasle-mugimenduaren aurkako kriminalizazio kanpaina salatu du EHUko ikasle talde batek
Gasteizko EHUko Letren fakultate atarian egindako agerraldian, ikasle talde batek Voxen agerraldiari eta Martxoaren 3ari lotuta ikasle-mugimenduak jasandako kriminalizazioa gaitzetsi dute. Ikasle hauek "EAJ eta eskuineko hainbat komunikabide" jo dituzte kanpaina horren erantzule.