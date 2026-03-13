EUSKO JAURLARITZA
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gaur sinatuko dute Euskadik Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean parte hartzeko akordioa

Estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebeceko edo Katalunia bezala, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean. 

UNESCOren egoitza Parisen. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzen diren nazioarteko foroetan parte hartzeko duen estrategiaren baitan, pauso berri bat emango du Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundean sartzeko akordioa sinatuta. 

Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak sinatuko dute gaur akordioa Madrilen, 11:30ean hasiko den bileran. Horren ondotik, Euskadi toki iraunkorra izango du Nazio Batuen Erakundearen baitako organo diren Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean.

Gauzak horrela, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean, estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebec edo Katalunia bezala

Bileraren atarian, Bengoetxeak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, "pauso garrantzitsua" da Euskadik munduan duen presentziari begira. Horren esanetan, Euskadik "asko du emateko eta irabazteko" bere eskumenak eta berezitasunak aintzat hartuta. 

