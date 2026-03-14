Elecciones en Iparralde: la batalla de Baiona, los retos de los abertzales y la división de la izquierda

Las elecciones municipales en el Estado francés, que en Ipar Euskal Herria se decantarán en 160 municipios, llegan con un buen número de focos de interés. Desde Hendaia hasta Maule, y desde Baiona hasta Donibane Garazi, son muchas las incógnitas que empezarán a despejarse a partir de este domingo, en primera vuelta, y, ya en segunda vuelta, el próximo día 22.

En la costa de Lapurdi se espera una competencia ajustada tanto en Baiona como en Biarritz. Sin alejarse demasiado, desde Hego Lapurdi y hasta las localidades del interior, la coalición EH Bai aspira a revalidar los buenos resultados que obtuvo en las municipales de 2020. Habrá que ver, asimismo, hasta qué punto logra el PNV decantar de su lado alguna de las apuestas que ha realizado en los nueve municipios que prioriza.

Atendiendo al pulso entre derecha e izquierda, la derecha podría salir beneficiada de la división en el ámbito de la izquierda. La extrema derecha francesa, por su parte, mostró en las elecciones europeas de 2024 y en las presidenciales de 2022 que el auge que viene mostrando en el conjunto del Hexágono también podía llegar a Iparralde. En los comicios municipales en Iparralde, sin embargo, no suele mostrar tanta fortaleza.

Dos vueltas y 160 alcaldes

La Communauté d'Agglomération Pays Basque o Euskal Hirigune Elkargoa reúne a 158 localidades de Iparralde. Sin embargo, dentro de Ipar Euskal Herria suelen incluirse también otros dos municipios: Eskiula y Jeztaze, dos municipios netamente euskaldunes situados en el límite de Zuberoa. En total, por tanto, deberán elegirse los alcaldes de 160 municipios.

Aunque el sistema electoral prevé dos vueltas, en la inmensa mayoría de municipios —alrededor del 90 %— el resultado quedará decidido ya en la primera. En la mayoría de municipios solo se presentará una candidatura (en 116 municipios) o dos (en 30), de modo que bastará con que alcancen en esa primera vuelta los mínimos de apoyos legalmente establecidos. Así, sólo en una quincena de localidades podría ser necesaria una segunda vuelta.

Además, las elecciones de los dos próximos domingos se celebrarán bajo una nueva normativa. Hasta ahora, la ley obligaba a presentar listas paritarias — mismo número de hombres y mujeres— únicamente en los municipios de más de 1.000 habitantes. En estos comicios, sin embargo, esa exigencia se extenderá también a los pueblos más pequeños, que deberán respetar igualmente la paridad en sus candidaturas.

La medida tiene un impacto enorme en Ipar Euskal Herria: 115 municipios cuentan con menos de 1.000 habitantes, más del 70% del total de localidades del territorio.