Elecciones en Iparralde: la batalla de Baiona, los retos de los abertzales y la división de la izquierda
La ciudadanía elige en Ipar Euskal Herria a sus representantes en 160 ayuntamientos. La izquierda concurre dividida, EH Bai aspira a revalidar sus buenos resultados de los últimos años y el PNV busca aumentar su influencia al norte del Bidasoa.
Las elecciones municipales en el Estado francés, que en Ipar Euskal Herria se decantarán en 160 municipios, llegan con un buen número de focos de interés. Desde Hendaia hasta Maule, y desde Baiona hasta Donibane Garazi, son muchas las incógnitas que empezarán a despejarse a partir de este domingo, en primera vuelta, y, ya en segunda vuelta, el próximo día 22.
En la costa de Lapurdi se espera una competencia ajustada tanto en Baiona como en Biarritz. Sin alejarse demasiado, desde Hego Lapurdi y hasta las localidades del interior, la coalición EH Bai aspira a revalidar los buenos resultados que obtuvo en las municipales de 2020. Habrá que ver, asimismo, hasta qué punto logra el PNV decantar de su lado alguna de las apuestas que ha realizado en los nueve municipios que prioriza.
Atendiendo al pulso entre derecha e izquierda, la derecha podría salir beneficiada de la división en el ámbito de la izquierda. La extrema derecha francesa, por su parte, mostró en las elecciones europeas de 2024 y en las presidenciales de 2022 que el auge que viene mostrando en el conjunto del Hexágono también podía llegar a Iparralde. En los comicios municipales en Iparralde, sin embargo, no suele mostrar tanta fortaleza.
Dos vueltas y 160 alcaldes
La Communauté d'Agglomération Pays Basque o Euskal Hirigune Elkargoa reúne a 158 localidades de Iparralde. Sin embargo, dentro de Ipar Euskal Herria suelen incluirse también otros dos municipios: Eskiula y Jeztaze, dos municipios netamente euskaldunes situados en el límite de Zuberoa. En total, por tanto, deberán elegirse los alcaldes de 160 municipios.
Aunque el sistema electoral prevé dos vueltas, en la inmensa mayoría de municipios —alrededor del 90 %— el resultado quedará decidido ya en la primera. En la mayoría de municipios solo se presentará una candidatura (en 116 municipios) o dos (en 30), de modo que bastará con que alcancen en esa primera vuelta los mínimos de apoyos legalmente establecidos. Así, sólo en una quincena de localidades podría ser necesaria una segunda vuelta.
Además, las elecciones de los dos próximos domingos se celebrarán bajo una nueva normativa. Hasta ahora, la ley obligaba a presentar listas paritarias — mismo número de hombres y mujeres— únicamente en los municipios de más de 1.000 habitantes. En estos comicios, sin embargo, esa exigencia se extenderá también a los pueblos más pequeños, que deberán respetar igualmente la paridad en sus candidaturas.
La medida tiene un impacto enorme en Ipar Euskal Herria: 115 municipios cuentan con menos de 1.000 habitantes, más del 70% del total de localidades del territorio.
Baiona, Anglet, Biarritz, la conurbación BAB
Baiona, Anglet y Biarritz conforman la conurbación más poblada de Ipar Euskal Herria. En estos tres municipios viven alrededor de 122.000 personas, de los alrededor de 310.000 habitantes que suma Iparralde. Es decir, cerca del 40 % de la población de Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa se concentra en estas tres ciudades.
En Baiona (53.000 habitantes) se prevé un ajustado pulso. El actual alcalde, el centrista Jean-René Etchegaray, tendrá enfrente otras cuatro listas, entre ellas la encabezada por el socialista Etcheto o la del abertzale de izquierdas Iriart. La extrema derecha también ha presentado una lista. Etchegaray ocupa la alcaldía desde 2014 y aspira a prolongar su mandato seis años más. No está claro si, en caso de revalidar el cargo, volverá a optar a la presidencia de la Euskal Hirigune Elkargoa.
En Biarritz (26.000 habitantes), la actual alcaldesa, Maider Arosteguy, tendrá enfrente a otros cinco candidatos, entre ellos el histórico jugador de rugby Serge Blanco. Arosteguy, candidata de Les Républicains, contará además con el apoyo del PNV, tras incorporar a varios militantes jeltzales en su lista.
Por último, en Anglet (42.000 habitantes) el republicano Claude Olive parte como principal favorito y aspira a revalidar la Alcaldía. En frente tendrá a la lista de izquierdas Anglet Ensemble, encabezada por la ecologista Mahaut Fanchini, y la candidatura Hemen Angelu, liderada por Eñaut Alfaro, respaldada por EH Bai y que se presenta como una propuesta “de izquierdas, euskaldun, ecologista y feminista”.
Los objetivos abertzales
EH Bai es la referencia del independentismo de izquierdas en Ipar Euskal Herria. En las municipales de 2020 logró los mejores resultados de su historia y pudo hacerse con alcaldías como Ziburu, Urruña, Uztaritze o Itsasu, entre otras. Además, ha formado parte de los gobiernos municipales de otras localidades, tras apoyar a las listas que allí se impusieron.
Un año después, en junio de 2021, EH Bai se convirtió en la segunda fuerza en las elecciones departamentales, solo por detrás de la plataforma que aglutinó a la derecha, Force 64. Finalmente, en julio de 2024, EH Bai logró por primera vez un escaño en la Asamblea Nacional y llevó a Peio Dufau a la cámara surgida de la Revolución francesa, siguiendo la estela del abertzale Mixel Labéguerie en los años 60.
EH Bai vive un momento dulce, y está por ver si este domingo es capaz de mantener esa dinámica.
El PNV, mientras, ha priorizado nueve municipios, ya sea con candidaturas propias o apoyando listas más amplias. Entre las localidades en las que presentará candidato propio se encuentra Kanbo, donde el presidente del Ipar Buru Batzar, Peio Etxeleku, opta a la alcaldía.
La situación es más compleja en Donibane Garazi/ Saint-Jean-Pied-de-Port. El alcalde de los últimos años, Laurent Inchauspé, se incorporó al PNV en 2024. Los jeltzales festejaron entonces que alcanzaban otra de las capitales de Euskal Herria e Inchauspé se presentaba como una apuesta de garantías para estos comicios. Sin embargo, fuentes de la formación han indicado que Inchauspé no ha renovado su afiliación, y el PNV finalmente no contará con un candidato propio en la capital bajonavarra.
Por otro lado, los jeltzales han integrado varios militantes en la lista de Maider Arosteguy, alcalde saliente en Biarritz, así como en la candidatura de Jean-François Irigoyen, primer edil saliente en San Juan de Luz, de manera que el PNV apoyará a ambos candidatos. Los jeltzales harán lo propio en Hendaia, apoyando al socialista Kotte Ezenarro, alcalde desde 2014.
En Baiona, en cambio, el PNV no ha apoyado la lista de Jean-René Etchegaray, y habrá que esperar para ver a quién respaldan en segunda vuelta.
Vivienda y turismo
Las políticas en materia de vivienda o la gestión del turismo son dos de los temas centrales que contribuirán a decantar estas elecciones locales. Al igual que ocurre al otro lado del Bidasoa, en Iparralde el precio de la vivienda está disparado, y el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden.
En Lapurdi, especialmente en la costa aunque no solo, la presión es cada vez mayor. Proliferan las segundas residencias, los alquileres turísticos se han multiplicado y el peso de quienes se jubilan en la costa vasca es cada vez más visible. En paralelo, crece la percepción de que el turismo está llegando a su límite. Se habla de saturación, y los partidos han comenzado a mover ficha.
Lógicamente, los asuntos locales también han tenido un peso muy relevante en la campaña (en Biarritz, el proyecto urbanístico en Aguilera; en Baiona, la movilidad…), en algunos municipios gana peso el debate sobre la seguridad, y el presente y futuro del euskera en Iparralde es otro tema que ha estado presente en el debate público.
El impacto en la institución única
Las elecciones municipales en Iparralde son determinantes para configurar la representación de Euskal Hirigune Elkargoa. Creada hace nueve años, esta institución propia reúne a los municipios de Ipar Euskal Herria, y sus 232 escaños se designan a partir de los resultados de estos comicios locales.
La mayoría de los pueblos pequeños —143 municipios— cuentan con un único representante, mientras que los 14 municipios con más de 5.000 habitantes cuentan con entre 2 y 22 representantes. Así, Kanbo o Ziburu, por ejemplo, tienen dos representantes; Hendaia cuenta con siete; y Baiona, el municipio con mayor peso demográfico, dispone de 22.
Desde la creación de esta institución, el alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, ha ejercido como presidente y se ha convertido, de largo, en el político más conocido de Iparralde. Está por ver si es reelegido alcalde y si de nuevo se postula para el cargo.
Al mismo tiempo, sigue abierto el debate sobre el alcance de las competencias de esta institución. Algunos sectores consideran que el actual marco institucional se ha quedado corto y defienden avanzar hacia una nueva estructura: una Colectividad Territorial con más competencias y recursos.
Otras voces, en cambio, creen que el actual marco otorga niveles competenciales adecuados y ponen el foco en mejorar su funcionamiento. Desde algunas posiciones, finalmente, consideran que la institución ha adquirido un peso excesivo. El debate ha estado presente en la campaña y los resultados electorales serán relevantes de cara a orientar en uno u otro sentido las reivindicaciones.
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