ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN

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El PP gana las elecciones en Castilla y León con 33 escaños, el PSOE obtiene 30 y Vox 14

Por su parte, el PSOE ha sido la fuerza más votada en el histórico condado de Treviño y el segundo puesto ha sido para Vox. La participación en las municipales ha sido del 65,22 % en general en Castilla y León, pero del 48,26 % en Treviño. 

SALAMANCA, 15/03/2026.- El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras ejercer su derecho a voto en Salamanca. EFE/ JM García
Elecciones en Castilla y León. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: PPk irabazi ditu Gaztela eta Leongo hauteskundeak 33 eserlekurekin, PSOEk 30 lortu ditu, eta Voxek 14
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Agencias | EITB

Última actualización

El PP ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Castilla y Léon con 33 de los 82 escaños en disputada (2 más que en 2022), seguido por el PSOE con 30 (2 más) y Vox en tercer lugar con 14 (1 más) con el 90 % por ciento de los votos escrutados.

Unión del Pueblo Leonés mantiene sus tres procuradores, Por Ávila el que ya tenía y Soria Ya pierde dos hasta quedarse solo con uno.

Las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos han quedado fuera de las Cortes. La coalición comandada por IU se ha quedado con 26.630 votos (el 2,23%) y Podemos con 8.926 votos (el 0,74 5) del total.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha alertado de los malos resultados de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León, que no han obtenido representación, y ha advertido de que "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

La participación en las elecciones autonómicas ha sido del 65,22%.

El PSOE es la fuerza más votada en Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón

Por su parte, el PSOE ha sido la fuerza más votada en el histórico condado de Treviño. 

Con el 70,15% del censo total escrutado, la candidatura que encabeza el socialista Carlos Martínez ha obtenido más del 43% de los votos en Condado de Treviño, mientras que en La Puebla de Arganzón se ha hecho con el 42,21%.

A continuación, la segunda fuerza más votada en el Condado de Treviño ha sido Vox, con 58 votos (20,93%), que ha logrado superar al PP (18,41%) e IU (5,41%)

Y en La Puebla de Arganzón, el segundo partido ha sido Vox, con 41 votos (20,60%), seguido por el PP (12,56%) y Se Acabó la Fiesta (7,03%).

La participación ha sido bastante baja, concretamente del 48,26%.

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