El PP ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Castilla y Léon con 33 de los 82 escaños en disputada (2 más que en 2022), seguido por el PSOE con 30 (2 más) y Vox en tercer lugar con 14 (1 más) con el 90 % por ciento de los votos escrutados.



Unión del Pueblo Leonés mantiene sus tres procuradores, Por Ávila el que ya tenía y Soria Ya pierde dos hasta quedarse solo con uno.

Las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos han quedado fuera de las Cortes. La coalición comandada por IU se ha quedado con 26.630 votos (el 2,23%) y Podemos con 8.926 votos (el 0,74 5) del total.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha alertado de los malos resultados de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León, que no han obtenido representación, y ha advertido de que "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

La participación en las elecciones autonómicas ha sido del 65,22%.