PPk irabazi ditu Gaztela eta Leongo hauteskundeak 33 eserlekurekin, PSOEk 30 lortu ditu, eta Voxek 14
Bestalde, PSOE izan da indar bozkatuena Trebiñuko konderri historikoan, eta Vox izan da bigarrena. Gaztela eta Leonen, oro har, % 65,22ko parte-hartzea izan da hauteskunde hauetan, baina % 48,26koa Trebiñun.
PPk irabazi ditu igande honetan Gaztela eta Leonen egin diren hauteskunde autonomikoak, 82 eserlekuetatik 33 lortuta (2022an baino 2 gehiago). PSOEk 30 eserleku lortu ditu (2 gehiago) eta Voxek 14 (1 gehiago), botoen % 90 zenbatuta dagoenean.
Union del Pueblo Leonesek bere hiru prokuradoreak mantenduko ditu, Por Avilak lehendik zeukana eta Soria Yak bi galdu eta bakarrarekin geratu da.
PSOEren ezkerreko bi hautagaitzak (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) eta Podemos, Gorteetatik kanpo geratu dira. IUk gidatutako koalizioak 26.630 boto eskuratu ditu ( % 2,23), eta Podemosek 8.926 (% 0,74).
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak ohartarazi duenez, Gaztela eta Leonen PSOEren ezkerreko alderdiek izan duten porrota ikusita, "zerbait ez egitea (edo betikoa ez egitea) arduragabekeria hutsa" da.
Hauteskunde autonomikoetako parte-hartzea % 65,22koa izan da.
PSOE da indar bozkatuena Trebiñun eta Argantzunen
Bestalde, PSOE izan da indar bozkatuena Trebiñuko konderri historikoan.
Zentsu osoaren % 70,15 zenbatuta, Carlos Martinez buru duen hautagaitzak botoen % 43 baino gehiago lortu ditu Trebiñuko Konderrian, eta Argantzunen, berriz, botoen % 42,21.
Bigarren indarra Vox izan da 58 botorekin ( % 20,93), PP ( % 18,41) eta IU ( % 5,41) gaindituta.
Eta Argantzunen ere, bigarren alderdia Vox izan da, 41 botorekin ( % 20,60), ondoren PP ( % 12,56) eta Se Acabó la Fiesta ( % 7,03).
Parte-hartzea nahiko baxua izan da, zehazki % 48,26koa.
Zure interesekoa izan daiteke
Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeek aldaketak utzi dituzte Lekuinen, Arrosan, Alduden, Donapauleun eta Senperen, besteak beste
Laurent Intxauspek Donibane Garaziko auzapez izaten jarraituko du, Eneko Aldanak Ziburun eta Emmanuel Alzurik Bidarten. 11 herri joango dira bigarren itzulira, Angelun, Senperen eta Getarian lehen itzulitik argitu baita nor izango den hurrengo alkatea.
Jean-Rene Etchegaray izan da garaile Baionan, bigarren itzuliaren zain
Etchegaray zentrista bigarren itzulira iritsi da, Jean-Claude Iriart hautagai abertzalearekin, Henri Etcheto sozialistarekin eta, lehen aldiz, eskuin muturreko hautagai batekin batera: Pascal Lesellier. Hain zuzen ere, ultraeskuinak bere emaitzak bikoiztea lortu du sei urtean, aurreko hauteskundeetatik.
Itxi dituzte hauteslekuak Ipar Euskal Herrian
20:00ak aldera ezagutuko dira lehen emaitzak. Izan ere, bi itzuliko hauteskundeak izan arren, udal gehientsuenetan, % 90ean, gaur geldituko da dena erabakita.
Ubarretxena Madrilen izango da bihar EAEko aireportuen aldebiko kudeaketa negoziatu eta "erabakitzeko aukera" eskatzeko
Sailburuak argi utzi du ez dutela onartuko Estatuak ostiralean egindako kontra-proposamena, Jaurlaritzak egindako "eskakizun guztiak bertan behera" utzi baititu. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkaria, ordea, baikor azaldu da, akordioa lortuko delakoan.
Baionako, Kanboko eta Biarritzeko hautagaiak, boto-emaileek zer erabakiko duten zain
Ipar Euskal Herrian 160 herri daude auzapezak aukeratzera deituta. Gehienetan gaur erabakiko da nor izango den hurrenbo alkatea baina 14 herritan bigarren itzulia espero da. Martxoaren 22an argituko da horietan auzia. Hauek dira hautagai nagusietako batzuk.
Bingen Zupiria sailburuaren eta Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Hernanin
ErNE, Sipe eta Esan Ertzaintzako sindikatuek horiek salatu eta gaitzetsi dituzte, eta alderdi guztien "gaitzespen argia" eskatu dute, Ainhoa Domaica PPko legebiltzarkideak egin duen bezala.
Eusko Jaurlaritzak harridura azaldu du Espainiako Estatuak aireportuen inguruan egindako azken proposamenaren aurrean
Euskadiko aireportuen kudeaketaz hitz egiteko Madrilen izango da astelehen honetan Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburua. Azken proposamenak ez omen ditu jasotzen Euskadiren eskakizunak.
Otegi: "Gure izenean ez dago gerra inperialistarik, ez herrien aurkako erasorik"
EH Bilduren idazkari nagusiak gogorarazi du duela 40 urte Hego Euskal Herriak ezetz esan ziola erreferendum batean NATOri, eta koalizioak "autodeterminazioa, gerrarik ez, bakeari bai eta herrien burujabetza" defendatzen dituela nabarmendu du.
Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina baztertu egin du Pasaiako Portua desklasifikatzea
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren esanetan, "akordioa lortuko da" EAEko aireportuak kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzearen inguruan. Bestelako iritzia plazaratu du Pasaiako Portuaren harira, eta baztertu egin du interes orokorreko sailkapena kentzea. Izan ere, klasifikazio hori kentzeak portua "degradatu egingo luke eta dituen 400 lanpostu zuzenak arriskuan jarriko lituzke".