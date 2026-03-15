Aparecen pintadas contra el consejero Bingen Zupiria y la Ertzaintza en Hernani
Varias pintadas en las que se profieren "insultos y mensajes de odio" contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, han aparecido este domingo en el casco antiguo de Hernani (Gipuzkoa), según ha denunciado el sindicato de Sipe.
Expresiones como "ACAB", "Bingen zupiri txakurra" y alusiones despectivas a los ertzainas como "zipaioak'", junto a dianas, una esvástica y una estrella de David, son algunas de las pintadas realizadas en rojo y amarillo en fachadas y puertas de garajes de la calle Lizega de este municipio guipuzcoano.
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) ha condenado con "absoluta firmeza" estos "mensajes de odio" que, según asegura, "no constituyen un episodio aislado, sino una nueva muestra del clima de hostigamiento, señalamiento y deslegitimación que desde hace tiempo impulsan sectores de la ultraizquierda abertzale, entre ellos organizaciones como Ernai o GKS".
ErNE pide una condena clara de todos los partidos
El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha denunciado la aparición de pintadas, a la vez que ha pedido una "condena clara" de todos lo partidos ante estas "amenazas y coacciones" y ha emplazado a EH Bildu a abandonar "su posición habitual de justificación de estos actos".
Esan denuncia las "inadmisibles" pintadas
El sindicato de la Ertzaintza Esan ha denunciado las pintadas, que considera "inadmisibles" y, ha añadido que "no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe imperar en una sociedad democrática" y pretenden "un clima de señalamiento e intimidación".
El PP condena las pintadas
La parlamentaria del PP vasco, Ainhoa Domaica, ha trasladado su "apoyo y condena más absoluta" a las pintadas aparecidas en Hernani y ha dicho que "todos los partidos deben condenar sin excusas el permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".
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