Aparecen pintadas contra el consejero Bingen Zupiria y la Ertzaintza en Hernani

ErNE pide una condena clara de todos los partidos

El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha denunciado la aparición de pintadas, a la vez que ha pedido una "condena clara" de todos lo partidos ante estas "amenazas y coacciones" y ha emplazado a EH Bildu a abandonar "su posición habitual de justificación de estos actos".

Esan denuncia las "inadmisibles" pintadas



El sindicato de la Ertzaintza Esan ha denunciado las pintadas, que considera "inadmisibles" y, ha añadido que "no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe imperar en una sociedad democrática" y pretenden "un clima de señalamiento e intimidación".

El PP condena las pintadas



La parlamentaria del PP vasco, Ainhoa Domaica, ha trasladado su "apoyo y condena más absoluta" a las pintadas aparecidas en Hernani y ha dicho que "todos los partidos deben condenar sin excusas el permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".