Bingen Zupiria sailburuaren eta Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Hernanin

ErNE, Sipe eta Esan Ertzaintzako sindikatuek horiek salatu eta gaitzetsi dituzte, eta alderdi guztien "gaitzespen argia" eskatu dute, Ainhoa Domaica PPko legebiltzarkideak egin duen bezala.

Agentziak | EITB

Ertzaintzaren eta Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuaren aurkako pintaketak agertu dira igande honetan Hernaniko alde zaharrean, Sipe sindikatuak salatu duenez.

Horren esanetan, "ACAB", "Bingen zupiri txakurra", "zipaioak" eta "mespretxuzko aipamenak" agertu dira Gipuzkoako udalerri horretako Lizega kalean, baita dianak, svastika eta Daviden izar bat ere, gorriz eta horiz margotuta. 

Ertzaintzaren Sindikatu Profesionalak (Sipe) "erabateko irmotasunez" gaitzetsi ditu "gorroto-mezu" horiek, eta, horren arabera, "ez da gertakari isolatu bat, jazartze, seinalatze eta deslegitimazio giroaren lagin berri bat baizik, ultraezker abertzaleko sektoreek aspalditik bultzatzen dutena, besteak beste, Ernaik edo GKS erakundeek".

ErNEk alderdi guztien gaitzespen argia eskatu du

Ertzaintzaren ErNE sindikatuak ere salatu ditu pintaketak, eta "mehatxu eta hertsapen" horien aurrean, alderdi guztien "gaitzespen argia" eskatu du. Halaber, "ekintza horiek justifikatzeko duen ohiko jarrera" bertan behera uzteko eskatu dio EH Bilduri.

Pintaketak "onartezinak" direla salatu ditu Esanek

Esan Ertzaintzaren sindikatuak gertatutakoa salatu du, pintaketak "onartezinak" direla iritzita, eta "ez dute laguntzen gizarte demokratiko batean nagusi izan behar diren elkarbizitzan eta errespetu instituzionalean", gainertau du. 

PPk gaitzetsi egin ditu pintaketak

Ainhoa Domaica PPko legebiltzarkideak "erabateko gaitzespena" azaldu du "eraso horien aurrean", eta adierazi du "alderdi guztiek aitzakiarik gabe" gaitzetsi behar dituztela "ezker euskofaxistaren etengabeko jazarpena eta larderia".

Hernani Ertzaintza Gipuzkoa EAJ Politika

