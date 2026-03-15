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Garmendia cree que habrá acuerdo sobre los aeropuertos pero descarta desclasificar el Puerto de Pasaia

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Euskaraz irakurri: Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina Pasaiako Portua desklasifikatzea baztertu du
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EITB

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La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, ha asegurado que "se va a lograr un acuerdo" en torno a un órgano bilateral para la gestión de los aeropuertos vascos. Sin embargo, ha rechazado quitar la clasificación de interés general al Puerto de Pasaia ya que, en su opinión, supondría "degradarlo y poner en peligro sus 400 puestos de trabajo directos".

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