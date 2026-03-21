El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado más de dos horas ante la negativa de los miembros de Sumar a que se dejara fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. Finalmente, los socios de Gobierno han llegado a un acuerdo.