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Recuerdan al concejal socialista Juan Priede, asesinado por ETA

ORIO (GIPUZKOA), 21/03/2026.- El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio (c), ha asistido este sabado al homenaje al edil socialista de Orio Juan Priede, asesinado por ETA en 2002, al que han asistido familiares de Priede y compañeros de partido. EFE/Javier Etxezarreta
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Euskaraz irakurri: ETAk hil zuen Juan Priede Orioko zinegotzi sozialista gogoratu dute
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EITB

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José Ignacio Asensio, ha acusado a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando "dicen que ETA sigue viva", y ha reivindicado el legado de Juan Priede, único edil socialista en el Ayuntamiento de Orio asesinado a tiros por ETA hace 24 años.

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