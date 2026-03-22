Chivite, UPN y PP rechazan la exhibición de símbolos de ETA en la Korrika
UPN ha exigido a la organización de la Korrika “respeto a las víctimas del terrorismo y a la sociedad navarra en general, que tanto ha sufrido la violencia y el terror durante décadas”, ya que al paso de la carrera por Pamplona se han exhibido fotografías de presos de ETA.
Lo señala en una nota la presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, tras conocer “con profunda indignación que al paso de la Korrika por Pamplona se han exhibido fotografías de los asesinos de Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, y de Francisco Casanova, subteniente del Ejército de Tierra", a cuyas familias ha trasladado su "cariño y respeto”. Además, ha considerado que "todavía es más lamentable la utilización de menores para portar simbología que ensalza a asesinos”, ha añadido.
La propia hija de Caballero, la senadora de UPN María Caballero, ha publicado un mensaje en redes sociales para denunciar lo ocurrido: "Un año más se pasean con total impunidad las imágenes de los asesinos de mi padre. Es una barbaridad utilizar a un niño para portar la cara del asesino". En este contexto, ha señalado que desde su partido advirtieron de lo que ocurriría, "pero da igual, el PSN entregó Pamplona a EH Bildu y hoy se ríen".
PPN pide retirar subvenciones públicas a una Korrika "humillante"
El Partido Popular de Navarra (PPN), por su parte, ha exigido la "retirada inmediata" de las subvenciones públicas a "esta carrera humillante para las víctimas del terrorismo y que avergüenza a la sociedad navarra".
Chivite apoya una Korrika cultural y rechaza los homenajes y símbolos de ETA
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado su apoyo al sentido "cultural y social en favor del euskera" origen de la Korrika que hoy ha pasado por Pamplona, pero ha rechazado "cualquier exhibición" de imágenes o símbolos relacionados con presos de ETA, como ha vuelto a suceder.
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