Chivitek, UPNk eta PPk gogor gaitzetsi dute Korrikan ETAren aldeko ikurrak erakustea
Korrika Txantreatik (Iruñea) igaro denean, lekukoa zeramaten bi lagunek ETAko bi presoren argazkiak erakutsi dituzte, eta horrek UPNren, PPren eta Maria Chivite Nafarroako presidentearen haserrea eragin du.
UPNk Korrikaren antolatzaileei eskatu die "terrorismoaren biktimekiko" eta "Nafarroako gizarte osoarekiko" errespetua izan dezatela, "hamarkadetan zehar indarkeria eta izua pairatu duten biktimak" direla arrazoituta.
Cristina Ibarrola presidenteak ohar batean adierazi duenez, "Korrika Iruñetik igaro denean, Txantrean hain zuzen ere, Tomas Caballero Iruñeko Udaleko UPNko zinegotzi ohiaren eta Francisco Casanova Lurreko Armadako tenienteordearen hiltzaileen argazkiak erakutsi dituzte parte-hartzaileek ".
Gainera, esan duenez, "are tamalgarriagoa da adingabeak erabiltzea hiltzaileak goratzen dituen sinbologia eramateko".
Maria Caballerok berak, Tomas Caballeroren alabak eta UPNko senatariak, mezu bat zabaldu du sare sozialetan, gertatutakoa salatzeko: "Aurten ere inpunitate osoz paseatzen dira nire aitaren hiltzaileen irudiekin. Astakeria da ume bat erabiltzea hiltzaile baten aurpegia erakusteko". Testuinguru horretan, bere alderditik zer gertatuko zen ohartarazi zutela adierazi du, "baina berdin dio, PSNk Iruñea EH Bilduren esku utzi zuen eta gaur barre egiten dute".
Korrika "iraingarri" honi dirulaguntza publikoak kentzea eskatu du Nafarroako PPk
Nafarroako PPk, bestalde, "terrorismoaren biktimentzat laidogarria den eta Nafarroako gizartea lotsatzen duen lasterketa honi" dirulaguntza publikoak "berehala kentzeko" eskatu du.
Chivitek Korrika kulturala babestu du, baina ETAren omenaldi eta ikurrak errefusatu ditu
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak babesa agertu dio gaur Iruñetik igaro den Korrikaren jatorri "kulturalari eta euskararen aldeko zentzu sozialari", baina ETAko presoekin lotutako irudi edo ikurren "ezein erakustaldi" gaitzetsi du.
Baionako auzapez izaten jarraituko du Etchegarayk, Blanco estreinatuko da Biarritzen, Etxeleku Kanbon, eta EH Baik babesten duen Horn Bokalen
Orain arteko auzapezek errepikatuko dute Hendaian, Donibane Lohizunen, Azkainen, Maulen eta Beskoitzen. EH Baik Urruña galdu du.
Egiari Zor Fundazioak Pasaiako sarraskiko biktimak omendu ditu, hil zituztenetik 42 urte bete direnean
Estatuko Segurtasun Indarrek Komando Autonomo Antikapitalistetako lau kide hil zituztela 42 urte bete dira gaur, eta horren kariaz Egiari Zor Fundazioak ekitaldia egin du Azpeitian, biktimen jaioterrian, haien lagun eta senideekin batera.
Otxandianok "bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio Pradalesi
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak kritikatu egin du Mikel Torres Ekonomia sailburuak "armagintza-industria babestu eta garatzearen alde" egin zuela.
Pradalesek Agirreren ondarea aldarrikatu du haren heriotzaren urteurrenean: "Bake gizona, letra larriz"
Lehendakariak Jose Antonio Agirre ekarri du gogora, haren heriotzaren 66. urteurrenean, eta haren balioek nazioarteko egungo testuinguruan duten indarra azpimarratu du.
Abian da udal hauteskundeen bigarren itzulia Ipar Euskal Herriko 11 herritan
Baionan eta Biarritzen aliantzak lortu dituzte aste honetan bigarren itzulirako txartela lortu duten zerrendetako batzuek. Kanbon, Donibane Lohizunen, Hendaian, Urruñan, Maulen, Bokalen, Beskoitzen eta Azkainen, ordea, ez dute adostasunik lortu, eta hautagaitza bakoitzak bere bidea egingo du.
Ione Belarrak "zitala" deitu dio Josu Jon Imazi
Irango gerraren harira, deigarria izan da gaur Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuaren kontra erabili dituen hitzak: "Gerra hau Josu Jon Imazek ordaindu dezala, zitalki joan zen-eta Donald Trumpengana".
PSNko zinegotzi batek eraman du Korrikako lekukoa Milagron, eta ikusleen artean Santos Cerdan izan da
Erriberan ibili da larunbat honetan Korrika eta Milagron, PSNko zinegotzi sozialista batek eraman du lekukoa Udalaren izenean (UPNk eta PSNk osatzen dute udalbatza). Euskadin ez bezala, alderdi sozialista normaltasunez ari da Korrikan parte hartzen Nafarroan. Milagro, bestalde, Santos Cerdan PSOEren antolakuntzako idazkari ohiaren herria da eta ETBk jaso duenez, terraza batean harrapatu du Korrika. Handik, irribarretsu agurtu ditu korrikalariak.
ETAk hil zuen Juan Priede Orioko zinegotzi sozialista gogoratu dute
Jose Ignacio Asensiok esan du apartheid politikoa gauzatzea ekidin zutela Priede bezalako pertsonek. Urte gogor haietan askatasunaren alde pauso bat eman zutela nabarmendu du, eta haien memoria politikoki ez erabiltzeko eskatu dio eskuinari eta ultraeskuinari.
Soledad Iparragirre ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman diote, eta espetxetik atera ahalko da astelehenetik ostiralera
Espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatu zaio, eta, hala, lanegunetan Martuteneko kartzelatik atera ahalko da, lo egitera itzuli beharko bada ere.