Pradales reivindica el legado de Agirre en el aniversario de su muerte: "Un hombre de paz, con mayúsculas"

El lehendakari Imanol Pradales ha publicado un artículo en su cuenta de LinkedIn con motivo del 66 aniversario de la muerte del lehendakari José Antonio Agirre, en el que repasa su trayectoria política y reivindica la actualidad de su pensamiento. En el texto, subraya su compromiso con la paz, definiéndolo como "un hombre de Paz, con mayúsculas", y remarca que esa posición partía de "la plena consciencia de los sacrificios y el trabajo diario que ésta exige".

Pradales sitúa la figura de Agirre en el contexto de los grandes conflictos del siglo XX, como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, recuerda palabras del propio lehendakari, quien afirmó que "en ambos conflictos nos situamos en el campo de la libertad", destacando su posicionamiento político frente a los totalitarismos.

El actual lehendakari pone el acento en la forma en que Agirre gestionó el conflicto, tratando de "humanizar la guerra" mediante la protección de la población civil y la denuncia de episodios como el bombardeo de Gernika. Asimismo, resalta su decisión de evitar una política de destrucción total y preservar el futuro del país incluso en circunstancias adversas.

El artículo también aborda la dimensión internacional del legado de Agirre. Pradales destaca su implicación en iniciativas que dieron lugar a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y su defensa de un orden internacional basado en normas. En ese sentido, advierte de que "la defensa del multilateralismo no es algo que pueda desterrarse en función de las circunstancias".

El lehendakari vincula esas enseñanzas con los desafíos actuales, apelando a la responsabilidad política. "La paz no se salvaguarda con eslóganes huecos ni buenismos", afirma, al tiempo que llama a reforzar Europa como "una comunidad de valores". En el aniversario de Agirre, concluye, el mejor homenaje es mantener vivos esos principios y actuar con "firmeza ética y pragmatismo" en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.