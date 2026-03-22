Pradalesek Agirreren ondarea aldarrikatu du haren heriotzaren urteurrenean: "Bake gizona, letra larriz"
Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat argitaratu du LinkedIn sare sozialean Jose Antonio Agirre lehendakariaren heriotzaren 66. urteurrena dela eta. Bertan, haren ibilbide politikoa errepasatu eta haren pentsamenduaren gaurkotasuna aldarrikatu du. Bakearekiko konpromisoa azpimarratu du, "bake gizona, letra larriz" izan zelako.
Pradalesek XX. mendeko gatazka handien testuinguruan kokatu du Agirre, hala nola Espainiako Gerra Zibilean eta Bigarren Mundu Gerran. Testuinguru horretan, lehendakariaren beraren hitzak gogorarazi ditu, "batean zein bestean askatasunaren eremuan" egon baitzen, eta totalitarismoen aurrean izan zuen jarrera politikoa nabarmendu du.
Egungo lehendakariak Agirrek gatazka nola kudeatu zuen nabarmendu du, eta "bere ahalegin nagusia gerra gizatiartzea" izan zela eta Gernikako bonbardaketa bezalako gertakariak salatu zituela esan du.
Agirreren ondarearen nazioarteko dimentsioari ere erreparatu dio Pradalesek, besteak beste, Nazio Batuen Erakundearen sorrera eragin zuten ekimenetan parte hartu zuelako eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena defendatu zuelako. Horren harian ohartarazi duenez, "multilateralismoa funtsezkoa da", eta "ezin da egoeraren arabera baztertu".
Irakaskuntza horiek gaur egungo erronkekin lotu ditu Pradalesek, erantzukizun politikoa aldarrikatuz. "Bakea ez da eslogan hutsekin edo itxurazko asmo politekin babesten", esan du, eta Europa "balio-komunitate" gisa indartzeko deia egin du. Agirreren urteurrenean, "ziurgabetasun, aldakortasun eta gerra garai hauetan", omenaldirik onena printzipio horiei eta irmotasun etikoari eta pragmatikoari eustea dela adierazi du.
Parte-hartzea aurreko bozetan baino altuagoa izan da eguerdirako Pirinio Atlantikoetan, baina lehen itzulian baino txikiagoa
Gaurkoan, parte-hartzea % 23,95ekoa izan da 12:00etarako, baina % 26,74koa izan zen lehen itzulian; duela sei urte, berriz, % 19,85ekoa izan zen. Ipar Euskal Herriko 11 herritan egiten ari dira udal hauteskundeak gaur.
Otxandianok "bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio Pradalesi
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak kritikatu egin du Mikel Torres Ekonomia sailburuak "armagintza-industria babestu eta garatzearen alde" egin zuela.
Abian da udal hauteskundeen bigarren itzulia Ipar Euskal Herriko 11 herritan
Baionan eta Biarritzen aliantzak lortu dituzte aste honetan bigarren itzulirako txartela lortu duten zerrendetako batzuek. Kanbon, Donibane Lohizunen, Hendaian, Urruñan, Maulen, Bokalen, Beskoitzen eta Azkainen, ordea, ez dute adostasunik lortu, eta hautagaitza bakoitzak bere bidea egingo du.
Ione Belarrak "zitala" deitu dio Josu Jon Imazi
Irango gerraren harira, deigarria izan da gaur Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuaren kontra erabili dituen hitzak: "Gerra hau Josu Jon Imazek ordaindu dezala, zitalki joan zen-eta Donald Trumpengana".
PSNko zinegotzi batek eraman du Korrikako lekukoa Milagron, eta ikusleen artean Santos Cerdan izan da
Erriberan ibili da larunbat honetan Korrika eta Milagron, PSNko zinegotzi sozialista batek eraman du lekukoa Udalaren izenean (UPNk eta PSNk osatzen dute udalbatza). Euskadin ez bezala, alderdi sozialista normaltasunez ari da Korrikan parte hartzen Nafarroan. Milagro, bestalde, Santos Cerdan PSOEren antolakuntzako idazkari ohiaren herria da eta ETBk jaso duenez, terraza batean harrapatu du Korrika. Handik, irribarretsu agurtu ditu korrikalariak.
ETAk hil zuen Juan Priede Orioko zinegotzi sozialista gogoratu dute
Jose Ignacio Asensiok esan du apartheid politikoa gauzatzea ekidin zutela Priede bezalako pertsonek. Urte gogor haietan askatasunaren alde pauso bat eman zutela nabarmendu du, eta haien memoria politikoki ez erabiltzeko eskatu dio eskuinari eta ultraeskuinari.
Soledad Iparragirre ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman diote, eta espetxetik atera ahalko da astelehenetik ostiralera
Espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatu zaio, eta, hala, lanegunetan Martuteneko kartzelatik atera ahalko da, lo egitera itzuli beharko bada ere.
Lehendakariaren dekalogoa energia krisiari aurre egiteko neurrien artean jaso izana ondo hartu du Eusko Jaurlaritzak
Familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko lagungarria izango dela uste du Jaurlaritzak, baina faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (muga-zergek eta erregaien garestitzeak eragindakoa) jasan duten industria-enpresentzat neurriak hartzea.
EAJ "pozik" dago krisiaren aurkako neurriekin, baina "ez da nahikoa", EH Bilduren ustez
Jeltzaleen arabera, neurri horiek "elektrizitatearen eta erregaien azken prezioa familientzat eta autonomoentzat eskuragarriagoa izaten lagunduko dute". Koalizio abertzaleak positibotzat jo du Sanchezi helarazitako hiru proposamen jaso izana, baina neurriek energia eta petrolio enpresa handien irabaziak handituko dituztela kritikatu du. Bestalde, PPk ez du bere babesa ziurtatu, eta Podemosek esan du krisiaren aurkako plana ez dela eraginkorra.