Pradalesek Agirreren ondarea aldarrikatu du haren heriotzaren urteurrenean: "Bake gizona, letra larriz"

Lehendakariak Jose Antonio Agirre ekarri du gogora, haren heriotzaren 66. urteurrenean, eta haren balioek nazioarteko egungo testuinguruan duten indarra azpimarratu du.

Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat argitaratu du LinkedIn sare sozialean Jose Antonio Agirre lehendakariaren heriotzaren 66. urteurrena dela eta. Bertan, haren ibilbide politikoa errepasatu eta haren pentsamenduaren gaurkotasuna aldarrikatu du. Bakearekiko konpromisoa azpimarratu du, "bake gizona, letra larriz" izan zelako. 

Pradalesek XX. mendeko gatazka handien testuinguruan kokatu du Agirre, hala nola Espainiako Gerra Zibilean eta Bigarren Mundu Gerran. Testuinguru horretan, lehendakariaren beraren hitzak gogorarazi ditu, "batean zein bestean askatasunaren eremuan" egon baitzen, eta totalitarismoen aurrean izan zuen jarrera politikoa nabarmendu du.

Egungo lehendakariak Agirrek gatazka nola kudeatu zuen nabarmendu du,  eta "bere ahalegin nagusia gerra gizatiartzea" izan zela eta Gernikako bonbardaketa bezalako gertakariak salatu zituela esan du.

Agirreren ondarearen nazioarteko dimentsioari ere erreparatu dio Pradalesek, besteak beste, Nazio Batuen Erakundearen sorrera eragin zuten ekimenetan parte hartu zuelako eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena defendatu zuelako. Horren harian ohartarazi duenez, "multilateralismoa funtsezkoa da", eta "ezin da egoeraren arabera baztertu".

Irakaskuntza horiek gaur egungo erronkekin lotu ditu Pradalesek, erantzukizun politikoa aldarrikatuz. "Bakea ez da eslogan hutsekin edo itxurazko asmo politekin babesten", esan du, eta Europa "balio-komunitate" gisa indartzeko deia egin du. Agirreren urteurrenean, "ziurgabetasun, aldakortasun eta gerra garai hauetan", omenaldirik onena printzipio horiei eta irmotasun etikoari eta pragmatikoari eustea dela adierazi du.

