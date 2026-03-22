Comienza la pugna por el liderazgo de Euskal Hirigune Elkargoa, tras decidirse las alcaldías

Tras desvelarse la foto de las elecciones municipales en Iparralde, la próxima gran cita será la constitución del Euskal Hirigune Elkargoa, la Comunidad de aglomeración del País Vasco, en abril.

La institución, creada en 2017 por 158 municipios con el objetivo de lograr una estructuración administrativa unificada, tiene su sede en Baiona, ha logrado más competencias para los municipios de Ipar Euskal Herria y maneja un presupuesto anual de 100 millones de euros. El alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray es el presidente desde su configuración.

La mayoría de las localidades, 143, tienen un único representante en la asamblea general, mientras que las de mayor tamaño tienen más peso: Bidart, Kanbo, Ziburu, Mugerre e Hiriburu cuentan con 2 representantes; Bokale, Hazparne, Senpere y Uztaritze con 3; Urruña 4; San Juan de Luz 6; Hendaia 7; Biarritz 11, Angelu 17 y Baiona 22.

Etchegaray lleva nueve años en el cargo, pero podría haber dos nuevos candidatos: Iriart, que se ha presentado en Baiona en nombre de EH Bai, y Etxeleku, que ha ganado los comicios en Kanbo.

En 2020 hubo dudas internas en EH Bai sobre si presentar o no a Alain Iriart para disputar la presidencia a Etchegaray, pero se optó por el no. En la última legislatura, sin embargo, por primera vez se han creado dos "grupos políticos" en el seno de la institución.

En 2022, liderado por el representante de Kanbo Pello Etxeleku, se presentó el grupo "Elkarrekin Herriarentzat" para llevar la voz del interior, con unos 40 cargos electos. Y pocos meses más tarde se creó el grupo “Bil Gaiten”, con una treintena de cargos electos en torno a EH Bai, pero no todos en EH Bai lo apoyaron.

Preguntado esta noche electoral, el candidato de Baiona por EH Bai, Jean Claude Iriart, no ha aclarado si se presentará al puesto. Tampoco Etxeleku, el nuevo regidor de Kanbo, ha aclarado si optará a la presidencia de Euskal Elkargoa, aunque ha dejado la puerta abierta a ello, eso sí, una vez conformada la nueva corporación de Kanbo.