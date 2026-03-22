Alkatetzak argituta, Euskal Hirigune Elkargorako lehia irekitzen da orain

Apirilean erabakiko da zein izango den Ipar Euskal Herriko erakunde administratiboaren lehendakari berria. Jean Rene Etchegaray Baionako alkatea izan da 2017tik karguan, baina Iriart zein Etxeleku ere hautagai izan daitezke.

Euskal Hirigune Elkargoaren bilera baten artxiboko irudia. Argazkia: EITB
Eider Jauregi | EITB

Ipar Euskal Herriko udal bozketen argazkia argitu ostean, apirileko Euskal Hirigune Elkargoaren eraketa da hurrengo hitzordu handia.

2017an sortu zen erakundea, 158 udalerrirentzat egituraketa administratibo bateratua lortzeko helburuz, eta Baionan du egoitza. Frantziako Estatuaren legediari jarraiki, elkargoaren barneko udalerriei eskumen gehiago ematen zaizkie. 100 milioi euroko aurrekontu du eta Jean Rene Etchegaray Baionako alkatea izan da hasieratik lehendakaria.

Herriko bozetako emaitzen arabera osatzen da Euskal Hirigune Elkargoa. Herri gehienek -143 herrik- ordezkari bakarra dute batzar orokorrean eta handiagoek tamainaren arabera: Bidartek, Kanbok, Ziburuk, Mugerrek eta Hiriburuk 2; Bokalek, Hazparnek, Senperek eta Uztaritzek 3; Urruñak 4; Donibane Lohizunek 6; Hendaiak 7; Biarritzek 11,  Angeluk 17 eta Baionak 22.

Bederatzi urte daramatza karguan Etchegarayk baina bi hautagai berri ere izan daitezke, Baionan EH Bairen izenean aurkeztu den Jean Claude Iriart eta Kanboko bozak irabazi dituen Pello Etxeleku. Aliantzak egin beharko dituzte kargua hartu nahi izatera.

2020an EH Bai barnean zalantzak izan ziren Alain Iriart aurkeztu edo ez Etchegarayri elkargoaren lehendakaritza lehiatzeko, baina ezezkoa erabaki zen. Azken legealdian, ordea, lehen aldiz bi “talde politiko” sortu dira elkargo barnean: 2022an Pello Etxeleku Kanboko ordezkariak gidatuta “Elkarrekin Herriarentzat” taldea aurkeztu zen barnealdeko ahotsa eramateko bereziki, 40 bat auzapez eta hautetsirekin. Eta, hilabete gutxi beranduago “Bil Gaiten” taldea sortu zen,  EH Bairen inguruko 30 bat hautetsirekin. EH Baiko guztiek ez zuten sustengatu, ordea.

Hauteskunde gauean galdetuta,  Iriartek ez du argitu postura aurkeztuko den, eta Etxelekuk ere ez du argitu Euskal Elkargorako lehendakaritzaren bila joango ote den. Ateak zabalik utzi ditu, baina horri buruzko erabakirik hartu aurretik Kanboko herri kontseilu berria osatu nahi duela adierazi du.

