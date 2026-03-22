Alkatetzak argituta, Euskal Hirigune Elkargorako lehia irekitzen da orain
Apirilean erabakiko da zein izango den Ipar Euskal Herriko erakunde administratiboaren lehendakari berria. Jean Rene Etchegaray Baionako alkatea izan da 2017tik karguan, baina Iriart zein Etxeleku ere hautagai izan daitezke.
Ipar Euskal Herriko udal bozketen argazkia argitu ostean, apirileko Euskal Hirigune Elkargoaren eraketa da hurrengo hitzordu handia.
2017an sortu zen erakundea, 158 udalerrirentzat egituraketa administratibo bateratua lortzeko helburuz, eta Baionan du egoitza. Frantziako Estatuaren legediari jarraiki, elkargoaren barneko udalerriei eskumen gehiago ematen zaizkie. 100 milioi euroko aurrekontu du eta Jean Rene Etchegaray Baionako alkatea izan da hasieratik lehendakaria.
Herriko bozetako emaitzen arabera osatzen da Euskal Hirigune Elkargoa. Herri gehienek -143 herrik- ordezkari bakarra dute batzar orokorrean eta handiagoek tamainaren arabera: Bidartek, Kanbok, Ziburuk, Mugerrek eta Hiriburuk 2; Bokalek, Hazparnek, Senperek eta Uztaritzek 3; Urruñak 4; Donibane Lohizunek 6; Hendaiak 7; Biarritzek 11, Angeluk 17 eta Baionak 22.
Bederatzi urte daramatza karguan Etchegarayk baina bi hautagai berri ere izan daitezke, Baionan EH Bairen izenean aurkeztu den Jean Claude Iriart eta Kanboko bozak irabazi dituen Pello Etxeleku. Aliantzak egin beharko dituzte kargua hartu nahi izatera.
2020an EH Bai barnean zalantzak izan ziren Alain Iriart aurkeztu edo ez Etchegarayri elkargoaren lehendakaritza lehiatzeko, baina ezezkoa erabaki zen. Azken legealdian, ordea, lehen aldiz bi “talde politiko” sortu dira elkargo barnean: 2022an Pello Etxeleku Kanboko ordezkariak gidatuta “Elkarrekin Herriarentzat” taldea aurkeztu zen barnealdeko ahotsa eramateko bereziki, 40 bat auzapez eta hautetsirekin. Eta, hilabete gutxi beranduago “Bil Gaiten” taldea sortu zen, EH Bairen inguruko 30 bat hautetsirekin. EH Baiko guztiek ez zuten sustengatu, ordea.
Hauteskunde gauean galdetuta, Iriartek ez du argitu postura aurkeztuko den, eta Etxelekuk ere ez du argitu Euskal Elkargorako lehendakaritzaren bila joango ote den. Ateak zabalik utzi ditu, baina horri buruzko erabakirik hartu aurretik Kanboko herri kontseilu berria osatu nahi duela adierazi du.
Baionako auzapez izaten jarraituko du Etchegarayk, Blanco estreinatuko da Biarritzen, Etxeleku Kanbon, eta EH Baik babesten duen Horn Bokalen
Orain arteko auzapezek errepikatuko dute Hendaian, Donibane Lohizunen, Azkainen, Maulen eta Beskoitzen. EH Baik Urruña galdu du.
Chivitek, UPNk eta PPk gogor gaitzetsi dute Korrikan ETAren aldeko ikurrak erakustea
Korrika Txantreatik (Iruñea) igaro denean, lekukoa zeramaten bi lagunek ETAko bi presoren argazkiak erakutsi dituzte, eta horrek UPNren, PPren eta Maria Chivite Nafarroako presidentearen haserrea eragin du.
Egiari Zor Fundazioak Pasaiako sarraskiko biktimak omendu ditu, hil zituztenetik 42 urte bete direnean
Estatuko Segurtasun Indarrek Komando Autonomo Antikapitalistetako lau kide hil zituztela 42 urte bete dira gaur, eta horren kariaz Egiari Zor Fundazioak ekitaldia egin du Azpeitian, biktimen jaioterrian, haien lagun eta senideekin batera.
Otxandianok "bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio Pradalesi
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak kritikatu egin du Mikel Torres Ekonomia sailburuak "armagintza-industria babestu eta garatzearen alde" egin zuela.
Pradalesek Agirreren ondarea aldarrikatu du haren heriotzaren urteurrenean: "Bake gizona, letra larriz"
Lehendakariak Jose Antonio Agirre ekarri du gogora, haren heriotzaren 66. urteurrenean, eta haren balioek nazioarteko egungo testuinguruan duten indarra azpimarratu du.
Abian da udal hauteskundeen bigarren itzulia Ipar Euskal Herriko 11 herritan
Baionan eta Biarritzen aliantzak lortu dituzte aste honetan bigarren itzulirako txartela lortu duten zerrendetako batzuek. Kanbon, Donibane Lohizunen, Hendaian, Urruñan, Maulen, Bokalen, Beskoitzen eta Azkainen, ordea, ez dute adostasunik lortu, eta hautagaitza bakoitzak bere bidea egingo du.
Ione Belarrak "zitala" deitu dio Josu Jon Imazi
Irango gerraren harira, deigarria izan da gaur Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuaren kontra erabili dituen hitzak: "Gerra hau Josu Jon Imazek ordaindu dezala, zitalki joan zen-eta Donald Trumpengana".
PSNko zinegotzi batek eraman du Korrikako lekukoa Milagron, eta ikusleen artean Santos Cerdan izan da
Erriberan ibili da larunbat honetan Korrika eta Milagron, PSNko zinegotzi sozialista batek eraman du lekukoa Udalaren izenean (UPNk eta PSNk osatzen dute udalbatza). Euskadin ez bezala, alderdi sozialista normaltasunez ari da Korrikan parte hartzen Nafarroan. Milagro, bestalde, Santos Cerdan PSOEren antolakuntzako idazkari ohiaren herria da eta ETBk jaso duenez, terraza batean harrapatu du Korrika. Handik, irribarretsu agurtu ditu korrikalariak.
ETAk hil zuen Juan Priede Orioko zinegotzi sozialista gogoratu dute
Jose Ignacio Asensiok esan du apartheid politikoa gauzatzea ekidin zutela Priede bezalako pertsonek. Urte gogor haietan askatasunaren alde pauso bat eman zutela nabarmendu du, eta haien memoria politikoki ez erabiltzeko eskatu dio eskuinari eta ultraeskuinari.