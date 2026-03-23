Andalucía celebrará las elecciones autonómicas el 17 de mayo de 2026

Andalucía celebrará sus decimoterceras elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo de 2026, con un adelanto de un mes sobre el previsto fin de la legislatura en junio, según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

Las elecciones andaluzas se celebrarán después de las de Extremadura, Aragón y Castilla y León, en las que ganó el PP, aunque dependerá de Vox para poder formar gobierno en todas ellas.

Moreno llegó a la Presidencia de la Junta el 18 de enero de 2019 tras alcanzar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y otro de investidura con Vox, quienes facilitaron su investidura dos días antes.

Con la elección de Moreno como presidente se rompió una etapa de 36 años y medio ininterrumpidos de Gobiernos autonómicos socialistas, con Susana Díaz como última presidenta.