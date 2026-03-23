Andaluziak 2026ko maiatzaren 17an egingo ditu hauteskunde autonomikoak

Juanma Moreno presidenteak hilabete aurreratu ditu hauteskundeak, legegintzaldia ekainean amaitzea aurreikusita baitzegoen.

Andaluziako Juntako presidentea, Juanma Moreno. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andaluziak hamahirugarren hauteskunde autonomikoak egingo ditu 2026ko maiatzaren 17an, igandean. Legegintzaldia ekainean amaitzea iragarrita zegoen, baina Juanma Moreno (PP) Andaluziako Juntako presidenteak astelehen honetan iragarri du deialdia hilabete aurreratuko dutela.

Andaluziako hauteskundeak Extremadura, Aragoi eta Gaztela eta Leongo hauteskundeen ostean izango dira. PPk irabazi ditu horiek guztiak, baina Voxen esku egongo da horietan guztietan gobernua osatu ahal izateko.

Moreno 2019ko urtarrilaren 18an iritsi zen Juntako Presidentetzara, Ciudadanosekin gobernu akordioa eta Voxekin inbestidura akordioa lortu ostean.

Moreno presidente aukeratuta, Gobernu autonomiko sozialisten 36 urte eta erdiko etapa eten zen, etenik gabe, eta Susana Diaz izan zen PSOEko azken presidente.

