Podemos se abstendrá y no apoyará el decreto de rebajas fiscales por la guerra de Irán
Podemos ha confirmado que no apoyará este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley de medidas fiscales contra los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, sino que sus cuatro diputados optarán por la abstención, según han indicado fuentes del partido.
La formación ha destacado que no se opondrá a la aprobación de este primer paquete de medidas en la Cámara Baja, pero considera que no puede dar tampoco su voto a favor al considerar que las rebajas de impuestos no son la vía para hacer frente a la escalada de precios.
La decisión de Podemos lleva al Gobierno español a depender del voto de Junts y de los demás socios parlamentarios de izquierda, como ERC, EH Bildu y BNG, en caso de que el PP se decantara por el voto en contra en vez de la abstención.
Los populares este mismo lunes han condicionado su su voto a favor en el Congreso al decreto anticrisis a que el Gobierno incorpore más medidas, como la deflactación de la tarifa del IRPF.
Mientras, Podemos ha desgranado que van a seguir reclamando al Gobierno que tope precios de carburantes, energía y alimentos para evitar que los 5000 millones de euros movilizados pasen a engrosar la cuenta de resultados de las grandes empresas.
En este sentido, las citadas fuentes rememoran que registraron precisamente en el Congreso una proposición de ley para limitar dichos precios, además de recuperar medidas como el transporte público gratuito.
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