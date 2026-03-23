PPk zer egingo duen jakitearen zain, Gobernua Juntsen menpe egongo da Irango gerraren harira proposatutako beherapen fiskalen dekretua aurrera ateratzeko

Podemosek nabarmendu du ez duela neurri sorta berriaren aurka egingo, baina uste du ezin duela aldeko botorik eman, "zergen beherapenak ez direlako prezioen igoerari aurre egiteko bidea". Hala, abstenitu egingo dela jakinarazi du.

Pablo Fernandez. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Podemosek baieztatu du ez duela babestuko Ekialde Hurbileko gerrak izango dituen ondorio ekonomikoen aurkako neurri fiskalen lege dekretua. Izan ere, abstentzioaren alde egingo du ostegun honetan Diputatuen Kongresuan egingo duten bozketan.

Alderdi moreak nabarmendu duenez, ez du dekretu horren aurka egingo, ezta alde ere, "zergen beherapenak ez direlako prezioen igoerari aurre egiteko bidea".

Podemosen erabakiaren ondorioz, Juntsen eta ezkerreko gainerako alderdien (ERC, EH Bildu eta BNG) botoaren menpe dago Espainiako Gobernua, baldin eta PPk kontra bozkatuko badu.

Popularrek, astelehen honetan bertan, krisiaren aurkako dekretua babesteko baldintza gisa jarri dute Gobernuak neurri gehiago hartzea, hala nola PFEZaren tarifaren deflaktazioa ezartzea. 

Bitartean, Podemosek azaldu du Gobernuari erregaien, argindarraren eta elikagaien prezioak mugatzeko eskatuko diola, "5.000 milioi euroak enpresa handien emaitzak handitzeko izan ez daitezen".

Ildo horretan, aipatu iturriek gogorarazi dute prezio horiek mugatzeko lege proposamen bat erregistratu zutela Kongresuan, eta, besteak beste, garraio publikoa doakoa izatea ere eskatu zutela.

