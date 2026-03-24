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Díez Antxustegi ve necesario “reestructurar la deuda” de Tubos Reunidos y llama a reforzar la industria: “Es nuestro escudo social”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegik beharrezko ikusten du Tubos Reunidosen "zorra berrantolatzea", eta industria indartzeko deia egin du: "Gure babes soziala da"
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EITB

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El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado en Radio Euskadi la necesidad de “reestructurar la deuda” de Tubos Reunidos para dar una salida a la empresa. “Tiene mercado, pero tiene problemas de tesorería”, ha indicado. Asimismo, ha subrayado la necesidad de impulsar la industria ante el complicado panorama internacional. “En Euskadi, nuestro escudo social es nuestro escudo industrial”, ha señalado. Finalmente, sobre el euskera en las ofertas públicas de empleo, ha indicado que los partidos tienen la “responsabilidad de acordar” una nueva norma para dar “seguridad jurídica al euskera, a las administraciones y sobre todo a esas personas que han dado su nombre en una oferta pública de empleo”.

Política

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