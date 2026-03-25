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Eneko Andueza: “Al Ministerio de Sanidad hay que pedirle más diálogo para poner fin a la huelga de médicos”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andueza: “Osasun Ministerioari elkarrizketa gehiago eskatu behar zaio greba amaitzeko”
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El secretario general del PSE, Eneko Andueza, se ha mostrado crítico con el papel que está desempeñando la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con la huelga de médicos. Según ha señalado, el Ministerio de Sanidad debe impulsar “más diálogo y colaboración” para poner fin al conflicto. Por otro lado, Andueza ha afirmado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia que no ve “ninguna posibilidad” de alcanzar un acuerdo con EH Bildu en relación con la reforma de la norma que regula los perfiles lingüísticos en la Administración. “Con EH Bildu no hay margen, y con el PNV está por ver”.

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