Patxi López estalla contra Feijóo y le acusa de hacer una "utilización de mierda" de las víctimas de ETA

Según el presidente del PP vasco en Euskadi "el nivel de exigencia que se está pidiendo es superior al que realmente la sociedad vasca puede prestar. No hay abogados, no hay sanitarios, no hay personal con la cualificación profesional que se exige en determinadas materias y que, además, tengan acreditado el perfil de euskera", lo que lleva, según afirma, a altos grados de eventualidad. En su opinión, "el problema es que las exigencias ideológicas del nacionalismo están por encima de lo que la sociedad vasca realmente puede cubrir" en materia de euskera en la Administración.