UPN inicia el trámite para impulsar la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado este miércoles que su formación ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley con el objetivo de impulsar en las Cortes Generales la reforma de la Constitución española para derogar la Disposición Transitoria Cuarta.

La iniciativa busca que el Parlamento de Navarra se pronuncie sobre una cuestión que UPN considera clave para el futuro de la Comunidad Foral, ya que, de ser aprobada, la proposición se trasladará a la Mesa del Congreso de los Diputados para su tramitación y debate.

Ibarrola ha defendido que la permanencia de esta disposición, casi 48 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, carece de justificación jurídica y política, al tratarse, a su juicio, de una medida diseñada para un contexto histórico concreto ya superado.

En ese sentido, ha subrayado que el marco institucional de Navarra está plenamente consolidado a través de su régimen foral propio, reconocido en la Constitución y desarrollado mediante la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).

Asimismo, ha señalado que la Disposición Transitoria Cuarta constituye una singularidad que afecta únicamente a Navarra y que no tiene equivalente en el resto del sistema autonómico. Según ha advertido, su carácter excepcional introduce un elemento de incertidumbre institucional incompatible con un marco estable de autogobierno.

Por último, Ibarrola ha asegurado que la derogación de esta disposición no cuestiona el autogobierno ni las competencias de Navarra, sino que pretende reforzar la estabilidad institucional del régimen foral y eliminar del texto constitucional una previsión que responde, en su opinión, a circunstancias históricas ya superadas.