Laugarren xedapen iragankorra indargabetzeko tramitea hasi du UPNk
Cristina Ibarrola UPNren presidenteak lege-proposamen bat aurkeztu du Nafarroako Parlamentuan: Konstituzioa erreformatzea eta xedapena ezabatzea eskatu nahi die Gorte Nagusiei.
Cristina Ibarrola UPNren presidenteak iragarri duenez, alderdiak lege-proposamen bat erregistratu du Nafarroako Parlamentuan, Gorte Nagusietan Espainiako Konstituzioa erreforma dadin bultzatzeko, laugarren xedapen iragankorra indargabetzeko.
Ekimenaren helburua da Nafarroako Parlamentuak iritzia ematea UPNk Foru Erkidegoaren etorkizunerako funtsezkotzat jotzen duen gai bati buruz; izan ere, proposamena onartuz gero, Diputatuen Kongresuko Mahaiari helaraziko zaio, tramitatu eta eztabaida dezan.
Ibarrolak defendatu du xedapen horrek iraun izanak, 1978ko Konstituzioa onartu eta ia 48 urtera, ez duela justifikazio juridiko eta politikorik, haren ustez, dagoeneko gaindituta dagoen testuinguru historiko jakin baterako diseinatutako neurria delako.
Ildo horretan, azpimarratu du Nafarroako esparru instituzionala erabat finkatuta dagoela foru-araubide propioaren bidez, Konstituzioan aitortu eta Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeko Lege Organikoaren (NFEBHLO) bidez garatu zena.
Era berean, adierazi du laugarren xedapen iragankorra Nafarroari soilik eragiten dion berezitasun bat dela, eta ez duela parekorik sistema autonomiko osoan. Ohartarazi duenez, legeak ziurgabetasun instituzionaleko elementu bat dakar, autogobernu-esparru egonkor batekin bateraezina.
Azkenik, Ibarrolak adierazi du xedapen hori indargabetzeak ez dituela zalantzan jarriko Nafarroako autogobernua eta eskumenak; aitzitik, foru erregimenaren egonkortasun instituzionala indartu nahi du, eta gaindituta dauden inguruabar historikoei erantzuten dien aurreikuspen bat Konstituziotik kendu.
Zure interesekoa izan daiteke
