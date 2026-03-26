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EH Bildu pide celebrar un pleno monográfico para "garantizar la seguridad" de las personas ante la guerra en Oriente Próximo

Pello Otxandiano EH Bildu
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano (EH Bildu)
Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gerraren aurrean pertsonen "segurtasun bitala" bermatzeko osoko bilkura monografikoa egitea eskatu du EH Bilduk
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EITB

Última actualización

EH Bildu ha registrado este jueves la petición en el Parlamento Vasco, y solicita celebrar el pleno monográfico antes de verano para incorporar las medidas al proyecto de presupuestos de 2027. 

EH Bildu Parlamento Vasco Irán Oriente Próximo Política

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