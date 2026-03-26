El Gobierno español ha comenzado a indemnizar a víctimas de la represión franquista en su etapa final, tras modificar la Ley de Memoria Democrática para ampliar el periodo de reconocimiento hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado en el Congreso que el Ejecutivo ha recibido alrededor de 50 solicitudes, ha analizado 18 y ha aprobado ya 15 indemnizaciones.

Entre ellas figuran varios casos ocurridos en Euskadi. Uno de los reconocidos es el de Víctor Manuel Pérez, de 23 años, asesinado en Portugalete tras recibir dos disparos por la espalda mientras repartía octavillas en apoyo a una huelga.

También se ha aceptado la indemnización a la familia de Francisco Javier Núñez Fernández, que murió tras ser víctima de la represión policial en Bilbao durante una movilización por la amnistía. Según ha relatado el ministro, Núñez fue agredido por agentes franquistas después de poner a salvo a su hija de tres años y, al día siguiente, fue detenido cuando acudió a denunciar los hechos.

Durante su detención, fue torturado y obligado a ingerir aceite de ricino y coñac, falleciendo días después a consecuencia de las lesiones.

Además de los casos en Euskadi, el Gobierno español ha reconocido a otras víctimas en distintos puntos del Estado, como Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga en 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza.

El Ejecutivo ha creado una comisión encargada de evaluar las solicitudes y prevé continuar con el análisis de nuevos expedientes en los próximos meses, con el objetivo de reparar a las víctimas de la violencia política ejercida en los últimos años del franquismo y durante la transición.