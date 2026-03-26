Frankismoaren biktimei kalte-ordainak emango dizkiete, Portugaleteko eta Bilboko kasuetakoei, besteak beste

Espainiako Gobernuak 15 erreparazio-eskaera onartu ditu, eta 1968tik 1978ra bitartean eraildako edo lesio larriak izandako berrogeita hamar bat kasu aztertzen ari da.
MADRID, 26/03/2026.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este jueves. EFE/ Chema Moya

Angel Vector Torres, Diputatuen Kongresuan. Argazkia: EFE

Espainiako Gobernua frankismo-garaiko errepresioaren biktimei kalte-ordainak ematen hasi da, Memoria Demokratikoaren Legea aldatu eta errekonozimendu-aldia 1978ko abenduaren 29ra arte luzatzeko, egun horretan sartu baitzen indarrean Konstituzioa.

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak Kongresuan azaldu duenez, Espainiako Gobernuak 50 eskaera inguru jaso ditu, 18 aztertu ditu eta 15 kalte-ordain onartu ditu.

Horien artean, Euskadin gertatutako hainbat kasu daude. Aitortuetako bat Victor Manuel Perez 23 urteko gizonarena da. Portugaleten hil zuten, bi tiro jaso ondoren, bizkarretik, greba baten aldeko panfletoak banatzen ari zela.

Francisco Javier Nuñez Fernandezen familiari ere kalte-ordaina onartu diote, amnistiaren aldeko mobilizazio batean Bilbon poliziaren errepresioaren biktima izan ondoren hil baitzen. Ministroak azaldu duenez, agente frankistek eraso egin zioten Nuñezi, hiru urteko alaba onik jarri ondoren, eta, hurrengo egunean, atxilotu egin zuten gertatutakoa salatzera joan zenean.

Atxilotu zutenean, torturatu eta errizino-olioa eta koñaka edatera behartu zuten, eta egun batzuk geroago hil zen lesioen ondorioz.

Euskadiko kasuez gain, Espainiako Gobernuak beste biktima batzuk ere aitortu ditu, hala nola Manuel Jose Garcia Caparros, 1977an Andaluziako autonomiaren aldeko manifestazio batean Malagan eraila.

Espainiako Gobernuak batzorde bat sortu du eskaerak ebaluatzeko, eta datozen hilabeteetan espediente berriak aztertzen jarraitzea aurreikusten du, frankismoaren azken urteetan eta trantsizioan izandako indarkeria politikoaren biktimei ordaina emateko.

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eneko Andueza: “Osasun Ministerioari elkarrizketa gehiago izatea eskatu behar zaio, grebari amaiera emateko”

Eneko Andueza PSEren idazkari nagusia kritiko agertu da Monica Garcia Osasun ministroarekin, medikuen grebaren harira. Adierazi duenez, Osasun Ministerioak “elkarrizketa gehiago eta lankidetza” sustatu behar ditu grebarekin amaitzeko. Bestalde, Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan adierazi du ez duela “inolako aukerarik ikusten” EH Bildurekin akordio batera heltzeko euskara Administrazioan arautzen duen legearen inguruan. “EH Bildurekin ez dago tarterik, eta, EAJrekin, ikusteko dago”. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Javier De Andres: "Euskararen exijentzia maila euskal gizarteak benetan eskain dezakeenaren gainetik dago"

Euskadiko PPren presidentearen arabera, "eskatzen den euskara maila euskal gizarteak benetan eman dezakeena baino handiagoa da. Ez dago abokaturik, ez dago osasun-langilerik, ez dago gai jakin batzuetan eskatzen den kualifikazio profesionala duen langilerik, eta, gainera, euskara eskakizuna egiaztatuta duenik", eta horrek langile publikoen behin-behinekotasun tasak areagotzen ditu. Haren ustez, "arazoa da nazionalismoaren eskakizun ideologikoak euskal gizarteak Administrazioan euskararen arloan benetan bete dezakeenaren gainetik" daudela.

