Frankismoaren biktimei kalte-ordainak emango dizkiete, Portugaleteko eta Bilboko kasuetakoei, besteak beste
Espainiako Gobernua frankismo-garaiko errepresioaren biktimei kalte-ordainak ematen hasi da, Memoria Demokratikoaren Legea aldatu eta errekonozimendu-aldia 1978ko abenduaren 29ra arte luzatzeko, egun horretan sartu baitzen indarrean Konstituzioa.
Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak Kongresuan azaldu duenez, Espainiako Gobernuak 50 eskaera inguru jaso ditu, 18 aztertu ditu eta 15 kalte-ordain onartu ditu.
Horien artean, Euskadin gertatutako hainbat kasu daude. Aitortuetako bat Victor Manuel Perez 23 urteko gizonarena da. Portugaleten hil zuten, bi tiro jaso ondoren, bizkarretik, greba baten aldeko panfletoak banatzen ari zela.
Francisco Javier Nuñez Fernandezen familiari ere kalte-ordaina onartu diote, amnistiaren aldeko mobilizazio batean Bilbon poliziaren errepresioaren biktima izan ondoren hil baitzen. Ministroak azaldu duenez, agente frankistek eraso egin zioten Nuñezi, hiru urteko alaba onik jarri ondoren, eta, hurrengo egunean, atxilotu egin zuten gertatutakoa salatzera joan zenean.
Atxilotu zutenean, torturatu eta errizino-olioa eta koñaka edatera behartu zuten, eta egun batzuk geroago hil zen lesioen ondorioz.
Euskadiko kasuez gain, Espainiako Gobernuak beste biktima batzuk ere aitortu ditu, hala nola Manuel Jose Garcia Caparros, 1977an Andaluziako autonomiaren aldeko manifestazio batean Malagan eraila.
Espainiako Gobernuak batzorde bat sortu du eskaerak ebaluatzeko, eta datozen hilabeteetan espediente berriak aztertzen jarraitzea aurreikusten du, frankismoaren azken urteetan eta trantsizioan izandako indarkeria politikoaren biktimei ordaina emateko.
