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Sánchez anuncia que Carlos Cuerpo relevará a María Jesús Montero como vicepresidente primero

La hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sale del Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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Carlos Cuerpo se mantendrá como ministro de Economía. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek iragarri du Carlos Cuerpo izango dela Maria Jesus Monteroren ordezkoa
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EITB

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Carlos Cuerpo sustituirá a María Jesús Montero como vicepresidente primero, y mantendrá su cartera como ministro de Economía. Por su parte, Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, asumirá el cargo de ministro de Hacienda en sustitución de Montero.

Sánchez ha agradecido “de corazón” a Montero sus casi 8 años de trabajo “incansable al servicio de España”. Asimismo, ha valorado que “es una de las mejores políticas” que ha conocido, “y ha sido un pilar fundamental en este Gobierno”.

El presidente del Gobierno, que ha informado de esos cambios de forma previa al rey, ha elogiado también al nuevo vicepresidente, de quien ha asegurado que es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes del país. "Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero", ha comentado.

Respecto del nuevo ministro de Hacienda ha explicado que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un Máster en Dirección y gestión pública y también tiene una dilatada trayectoria al servicio del Estado como miembro de varios ministerios y conseller de Política Territorial y de Hacienda de la Generalitat Valenciana. 

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