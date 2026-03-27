Lehendakari: "Lo acordado será muy bueno para la competitividad y el bienestar de la economía vasca"

Según el lehendakari, la negativa del Museo Reina Sofía no debería ser suficiente para "cerrar la puerta" al traslado temporal del cuadro de Pablo Picasso al Guggenheim de Bilbao por nueve meses, mediante el cual se enviaría un mensaje de "reparación" simbólica al mundo, y así se lo ha trasladado a Pedro Sánchez.