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Lehendakari: "Lo acordado será muy bueno para la competitividad y el bienestar de la economía vasca"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakaria: “Adostutakoa oso ona izango da euskal ekonomiaren lehiakortasunarentzat eta ongizatearentzat”
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Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que el contexto requiere un mayor ritmo de colaboración, tras alcanzar un acuerdo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre las transferencias pendientes.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Política

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