Torres celebra los acuerdos con Euskadi, que "respetan la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la ley"
El ministro Ángel Víctor Torres ha calificado la comisión bilateral de "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración. A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública".
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