Transferencias
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Torres celebra los acuerdos con Euskadi, que "respetan la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la ley"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Torresek akordioak ospatu ditu eta guztiek "Konstituzioa, Estatutua eta legedia" errespetatzen dituztela esan du
author image

EITB

Última actualización

El ministro Ángel Víctor Torres ha calificado la comisión bilateral de "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración. A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública". 

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno de España Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X