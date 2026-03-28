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Aitor Esteban reivindica una juventud que lidere la construcción de Euskadi frente a los que se quedan detrás de la pancarta

MUNGIA (BIZKAIA), 28/03/2026.- El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha participado este sábado en Mungia (Bizkaia) en un acto político con motivo del Día de EGI, la organización juvenil del PNV, un día después del acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos vascos. EFE/ Miguel Toña
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Euskaraz irakurri: Euskadiren eraikuntzan buru belarri arituko den gazteria aldarrikatu du Aitor Estebanek, pankartaren atzean geratzen direnen aurrean
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El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha participado en Mungia en el acto central del EGI Eguna, en el que ha animado a los jóvenes jeltzales a ocupar su lugar en la sociedad y en el partido.

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