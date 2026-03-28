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Eneko Andueza reclama una memoria basada en la verdad para construir la convivencia

GRAFCAV1574. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/03/2026.- Los dirigentes del PSE-EE, Eneko Andueza (c), y Susana García Chueca (2i), y el Secretario General del JSE-Egaz, Gabriel Arrúe (3d), posan junto a los galardonados con los premios Oroimen Hegoak 2026 de las Juventudes Socialistas de Euskadi, los periodistas, Aurora Intxausti (4i), Gorka Landaburu (3i), y el hijo de José Luis López de la Calle, Alain (i), José Antonio Pérez (2d), del Instituto Valentín de Foronda, y la productora de la película “La infiltrada”, María Luisa Dominguez (d). EFE/Juan Herrero
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Euskaraz irakurri: Bizikidetza eraikitzeko egian oinarritutako memoria eskatu du Eneko Anduezak
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Los jóvenes socialistas vascos han entregado los premios Oroimen Hegoak en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián. PSE-EE ha reivindicado que trabajará para garantizar la libertad de pensar diferente.

Eneko Andueza PSE EE Comunidad Autonóma Vasca Política

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