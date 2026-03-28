Etchegaray y Blanco serán nombrados este sábado alcaldes de Baiona y Biarritz, respectivamente

Los 11 alcaldes elegidos en segunda vuelta de las elecciones municipales de Iparralde han tomado posesión de sus cargos esta semana. Este sábado, a partir de las 10:00 horas, estaba previsto que recibieran el bastón de mando de Baiona y Biarritz, respectivamente, Jean-René Etchegaray y Serge Blanco, mientras que ayer fue el turno de los alcaldes de Kanbo y Hendaia, Peio Etxeleku y Kotte Ecenarro.

Jean-René Etchegaray conoce muy bien el Ayuntamiento de Baiona, ya que lleva 12 años en la Alcaldía. El político centrista permanecerá seis años más, ya que obtuvo todo un espaldarazo (50,70 % de los votos) en las elecciones del 22 de marzo.

Para el exjugador de rugby, Serge Blanco, sin embargo, será todo un estreno. Se impuso a la hasta ahora alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, con el 41,92 % de los apoyos. Ambos jurarán hoy su cargo.

Ayer por la tarde fue el turno de Peio Etxeleku y Kotte Ecenarro, alcaldes electos de Kanbo y Hendaia respectivamente.

El jeltzale Etxeleku, quien accederá primera vez a la Alcaldía de Kanbo, pero la conoce de cerca, ya que fue elegido concejal hace seis años cuando concurrió en la lista del hasta ahora alcalde Christian Deveze. En esta ocasión, sin embargo, ha presentado lista propia y ha ganado los comicios con el 46 % de los votos. "Responsabilidad y alegría", esas las primeras palabras de Etxeleku al tomar posesión. Según ha destacado, velará por defender el interés general y, como novedad, ha ofrecido a la oposición el puesto de teniente de alcalde.

El socialista Ecenarro, en cambio, es un veterano en el Ayuntamiento de Hendaia, donde ha logrado su cuarto mandato en la segunda vuelta, gracias al 44,31 % de los votos.

Nombrados los alcaldes, la próxima cita importante será el 11 de abril, cuando votarán la Presidencia de la Mancomunidad de Iparralde. Está por ver quiénes se postulan para el cargo. El actual presidente Etchegaray, el jeltzale Peio Etxeleku o Jean Claude Iriart, candidato de EH Bai de Baiona, podrían ser candidatos.