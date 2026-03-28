Euskadi y el Estado español crearán un órgano bilateral para participar en la gestión aeroportuaria

El acuerdo sobre infraestructuras aeroportuarias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) contempla la creación de un órgano bilateral aeroportuario de concurrencia, participación y cooperación entre Euskadi y la Administración General del Estado, con el objetivo de participar y cooperar en las decisiones que afecten a los aeropuertos vascos, según recoge el documento al que ha tenido acceso EITB.

En este contexto, el documento dota a este órgano de capacidad de gestión dentro del marco competencial vigente, para favorecer el adecuado funcionamiento y desarrollo de la actividad aeroportuaria. En concreto, este órgano estará formado por un total de ocho miembros, cuatro de ellos representarán a la CAV mientras que otros cuatro representarán la Administración General del Estado. La presidencia de este órgano bilateral será rotatoria entre las dos administraciones.

Se trata de un mecanismo de cooperación, coordinación y gestión en materia aeroportuaria que, dentro del marco legal vigente, busca garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo de esta actividad en el territorio.

El órgano bilateral se encargará de recoger las propuestas de la comunidad autónoma antes de elaborar los planes directores de los aeropuertos, emitir un informe preceptivo en el plazo de un mes sobre dichos planes antes de su aprobación por el Ministerio y redactar un documento estratégico propio que analice la coordinación y complementariedad entre los aeropuertos de Euskadi y el resto de infraestructuras de transporte y logística del territorio.

Entre las principales funciones de este órgano destacan la promoción de acuerdos orientados al desarrollo económico y social vinculados a la actividad aeroportuaria, el impulso de actuaciones que contribuyan a su buen funcionamiento y crecimiento, así como el fomento de convenios de cofinanciación para inversiones o servicios considerados estratégicos en este ámbito.

Euskadi podrá plantear sus propuestas al documento elaborado por AENA a través de este órgano bilateral, que tendrá representación en los comités técnicos y grupos de trabajo estatales que se determinen, según recoge el texto que suscribieron el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.