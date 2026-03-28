Euskadik eta Espainiar Estatuak aldebiko batzorde bat sortuko dute aireportuen kudeaketan parte hartzeko
Aireportu-azpiegiturei buruzko akordioak bi administrazioen arteko lankidetza-organo bat abian jartzea aurreikusten du, indarrean dagoen eskumen-araudia errespetatuz, Euskadik erabaki estrategikoetan esku hartzeko aukera izan dezan.
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) aireportu-azpiegiturei buruzko akordioak Euskadiren eta Espainiar Estatuko Administrazio Orokorraren arteko aldebiko batzorde bat sortzea aurreikusten du, euskal aireportuei eragiten dieten erabakietan parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko, EITBk eskuratu duen dokumentuan jasotzen denez.
Testuinguru horretan, dokumentuak kudeaketa-ahalmena ematen dio aldebiko batzorde horri, indarrean dagoen eskumen-araudiaren baitan, aireportu-jardueraren funtzionamendu eta garapen egokia errazteko. Zehazki, organo hori zortzi kidek osatuko dute, horietatik lauk EAE ordezkatuko dute, eta beste lauk, berriz, Estatuko Administrazio Orokorra. Aldebiko organo horren presidentetza txandakakoa izango da bi administrazioen artean.
Zehazki, aireportuen arloko lankidetza-, koordinazio- eta kudeaketa-mekanismo bat da, eta, indarrean dagoen lege-esparruaren baitan, lurraldean jarduera horren funtzionamendu egokia eta garapena bermatzea du helburu.
Aldebiko batzordea arduratuko da autonomia-erkidegoak aireportuetako plan zuzentzaileak egin aurretik egindako proposamenak jasotzeaz, Ministerioak onartu baino hilabete lehenago plan horiei buruzko nahitaezko txostena egiteaz eta Euskadiko aireportuen eta lurraldeko gainerako garraio- eta logistika-azpiegituren arteko koordinazioa eta osagarritasuna aztertuko duen dokumentu estrategiko propioa idazteaz.
Halaber, batzorde horren eginkizun nagusien artean, honako hauek nabarmentzen dira: aireportu-jarduerarekin lotutako garapen ekonomiko eta sozialera bideratutako akordioak sustatzea , jarduera egokiak bultzatzea eta haztea, eta arlo horretan estrategikotzat jotzen diren inbertsio edo zerbitzuetarako baterako finantzaketa-hitzarmenak sustatzea.
Euskadik proposamenak egin ahal izango dizkio AENAk aldebiko batzorde horren bidez egindako dokumentuari, eta organo horrek ordezkaritza izango du zehazten diren Estatuko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan, Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak sinatutako testuak jasotzen duenaren arabera.
Aireportuen kudeaketan parte hartzeko gaitasunak iritzi ezberdinak sortu ditu euskal alderdien artean
EAJk uste du "albiste bikaina" dela, eta PSE-EEk, berriz, akordioa bere dimentsioan jartzeko eta gehiegizko espektatibarik ez izateko eskatu du. Oposizioak kritikatu du "lehendakariak argazki bat bilatu duela Madrilen", eta akordioa "kea baino ez" dela.
Aena aztertzen ari da Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin duten akordioaren aurkako neurriak hartzeko aukera
Enpresa publikoak azpimarratu duenez, aldebiko organo berria "aholku-emailea besterik ez da izango" eta ez ditu bere eskumenak aldatuko. Gainera, ohartarazi du arriskuan jar daitekeela legedia, egungo araudiaren mugak gainditzen badira.
Torresek ontzat jo ditu itunak, eta "Konstituzioa, Estatutua eta legedia" errespetatzen dituztela esan du
Angel Víctor Torres ministroak Aldebiko Batzordearen bilera "produktiboa" izan dela esan, eta aurrez egin den "lan handia" nabarmendu du. Bi administrazioek, gainera, etorkizunean industria, energia, osasun eta immigrazio alorretan, besteak beste, akordioak lortzeko negoziazioen ildoak ireki dituztela aurreratu du. Horren ustez, "akordioan, askatasun instituzionalean eta kudeaketa publikoaren eraginkortasunean" oinarritutako lankidetza eredua finkatzen ari da.
