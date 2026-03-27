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El lehendakari acuerda con Sánchez que Euskadi participe en la gestión de los aeropuertos

La reunión ha dejado otros acuerdos en ámbitos como el de la seguridad ciudadana o el apoyo a las pymes industriales.
MADRID, 27/03/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, durante la rueda de prensa posterior a la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Moncloa. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadik aireportuen kudeaketan parte hartuko du, Lehendakariak Pedro Sanchezekin adostu ostean
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EITB

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El Gobierno Vasco participará por primera vez “en la gestión de los aeropuertos vascos”. A falta de conocer los términos de esa “cogestión” y el alcance de lo pactado, el acuerdo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente español, Pedro Sánchez, en esta materia es la principal novedad que deja la reunión entre ambos mandatarios en la Moncloa. De la cita, además, han salido acuerdos en ámbitos como la seguridad ciudadana o el apoyo a las pymes industriales

Al término de la reunión, el lehendakari Pradales ha puesto en valor que Euskadi participará en “la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria”.

“Un marco de cogestión”

Según han indicado desde el Ejecutivo vasco, el acuerdo permite “establecer un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

El Gobierno Vasco ha señalado que Euskadi tendrá “capacidad de incidencia en decisiones clave”, como la elaboración de planes directores, Documento de Regulación Aeroportuaria, inversiones o tarifas.

Asimismo, el Gobierno Vasco tendrá “capacidad de actuación sobre el desarrollo y la conectividad del sistema”, de manera que participará en la “evaluación de las necesidades de conectividad aérea del territorio” o la “promoción de nuevas rutas”.

El lehendakari, además, ha señalado que Euskadi podrá participar en el “impulso de la conexión de los aeropuertos con otras infraestructuras de transporte público”.

El acuerdo en materia aeroportuaria, finalmente, recoge el “establecimiento de un sandbox regulatorio en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz”. El objetivo sería convertir el Aeropuerto de Foronda en “un entorno de prueba para mejorar la conectividad, la intermodalidad y el desarrollo económico del territorio”.

Otros acuerdos

Más allá de este acuerdo en materia aeroportuaria, en el ámbito de la seguridad ciudadana han acordado endurecer los criterios a aplicar en los casos de reiteración delictiva.

Además, ambos gobiernos han llegado a acuerdos en materia de apoyo y financiación de las pymes industriales, los seguros agrarios combinados, en el ámbito de la inspección pesquera o en cuanto al impulso de la cooperación en materia de servicios privados de seguridad. 

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Política

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