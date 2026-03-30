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EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía" en el Aberri Eguna

aberri eguna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Subiranotasunaren bidean beste jauzi bat" eskatuko dute EH Bilduk eta EH Baik Aberri Egunean
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EITB

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Ambas formaciones han defendido la necesidad de dar "un nuevo salto" como forma de conseguir "herramientas y recursos políticos" para responder a los actuales "retos" internacionales. "Necesitamos la capacidad de decidir el presente y el futuro de Euskal Herria y las garantías para hacer respetar la palabra de nuestro pueblo", han destacado en una declaración dada a conocer este lunes en Irun.

Aberri Eguna EH Bildu Política

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